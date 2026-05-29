قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة ما زال مستمراً، مؤكدة أن مذكرة التفاهم بين الجانبين لم تصبح نهائية بعد.

وأضافت الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الجمعة أنه "يجب التحقق من مصداقية رفع الحصار البحري، وهل هو إجراء حقيقي أم مجرد تصريحات إعلامية".

وأكدت الخارجية الإيرانية، أن إيران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب، ولا تناقش حالياً تفاصيل الملف النووي.

وشددت الخارجية الإيرانية، على أن طهران تتحرك وفق مصالحها الوطنية وليس وفق ما يعلنه الجانب الأمريكي.

وأوضحت الخارجية الإيرانية، أن السفن المعادية ممنوعة من عبور مضيق هرمز، بينما تعبر السفن التجارية المضيق بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية.

وأضافت أن إدارة مضيق هرمز مستقبلاً ترتبط بالدول الساحلية المطلة عليه، وهما إيران وسلطنة عمان.

وأكدت الخارجية الإيرانية أنها لا تناقش في هذه المرحلة تفاصيل تخصيب اليورانيوم أو المواد النووية.