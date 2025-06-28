وزير الإسكان يتفقد الطرق ومشروع "ديارنا" بالعاشر من رمضان

كتب- محمد عبد الناصر:

أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، جولة تفقدية بمدينة العاشر من رمضان، للوقوف على سير العمل في عدد من المشروعات التنموية والخدمية، حيث شملت الجولة متابعة الأعمال الجارية بالطرق والمحاور والميادين الرئيسية، بالإضافة إلى زيارة موقع مشروع "ديارنا" السكني، وذلك برفقة مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

وخلال الجولة، تفقد الوزير الأعمال الجاري تنفيذها بمجموعة من الطرق والمحاور الحيوية بالمدينة، موجّهًا بضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة والصيانة بشكل مستمر، وإزالة أي مخلفات أو تشوهات بصرية، إلى جانب حصر الأراضي الشاغرة والمتخللات داخل الأحياء، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

كما شدد الوزير على أهمية استكمال أعمال الزراعة وتنسيق الموقع العام، بما في ذلك صيانة المسطحات الخضراء بالجزر الوسطى، وتوفير أسوار حماية لمواقع المشروعات الجاري تنفيذها، خاصةً تلك الواقعة بالقرب من المحاور المرورية الرئيسية، حفاظًا على الصورة البصرية والمظهر الحضاري للمدينة.

وعقب ذلك، تفقد المهندس شريف الشربيني موقع مشروع "ديارنا" السكني، وتابع مواقع الخدمات المختلفة المُخطط تنفيذها ضمن المشروع. واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي قدّمه المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، حول مكونات المشروع ومراحل تنفيذه.

وأوضح رئيس الجهاز أن المشروع يضم نحو 520 وحدة سكنية كاملة التشطيب ضمن المرحلة الأولى، ويقع في موقع متميز بالمجاورة 52 بالحي السابع، في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية عالية الجودة تلبي تطلعات المواطنين، وتتماشى مع رؤية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة.

وأضاف أن مشروع "ديارنا" يتضمن وحدات سكنية بمساحتين مختلفتين وفق نموذجين، هما:

النموذج A بمساحات تتراوح بين 125 و131 مترًا مربعًا،

النموذج B بمساحات تتراوح بين 110 و130 مترًا مربعًا.

ويُقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 54,600 متر مربع (أي ما يعادل 13 فدانًا تقريبًا)، ويتميز بموقعه الاستراتيجي الذي يتيح سهولة الوصول إلى أبرز معالم وخدمات مدينة العاشر من رمضان.

وأشار عبد اللاه إلى أن "ديارنا" يُعد تجمعًا عمرانيًا متكاملًا (كمبوند)، يوفر بيئة سكنية راقية تجمع بين الخصوصية والأمان، ويعتمد على تخطيط عمراني حديث يشمل مساحات خضراء مفتوحة، ومنظومة مراقبة بالكاميرات تغطي كامل أرجاء المشروع، إلى جانب سور حديدي وزراعي يحيط بالمشروع لضمان أعلى مستويات الأمان والخصوصية. كما يتضمن المشروع منظومة متكاملة للإطفاء تتماشى مع معايير السلامة الدولية.

وخلال الجولة، وجه وزير الإسكان بضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، والإسراع في معدلات التنفيذ، لضمان تسليم الوحدات السكنية في مواعيدها المقررة، بما يحقق رضا المواطنين، ويعكس جدية الدولة في تنفيذ مشروعات الإسكان بجودة عالية وفي أسرع وقت ممكن.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

ضوابط العمرة 2026.. شروط السكن للمعتمرين بمكة والمدينة والمسافات المقررة

اتحاد المستأجرين ردًا على تصريحات مدبولي: "متمسكين بالأحكام الدستورية"

قانون العمل الجديد ينظم الخدمات الاجتماعية والصحية بالمنشآت -(تفاصيل)