كتب- محمد عبدالناصر:

بدء جهاز مدينة القاهرة الجديدة في تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" السكني، والمقامة بمنطقة جنوب أرض الجمعيات في مدينة القاهرة الجديدة، حتى يستمر التسليم حتى الإثنين 7 يوليو 2025، وفق جدول زمني محدد.

جدول تسليم وحدات "جنة" السكنية:

الإثنين 16 يونيو: العمارتين 194 – 195

الثلاثاء 17 يونيو: العمارتين 195 – 196

الأربعاء 18 يونيو: العمارتين 197 – 198

الخميس 19 يونيو: العمارتين 199 – 200

الأحد 22 يونيو: العمارتين 201 – 202

الإثنين 23 يونيو: العمارتين 203 – 204

الثلاثاء 24 يونيو: العمارتين 205 – 206

الأربعاء 25 يونيو: العمارتان 207 – 208

الخميس 26 يونيو: العمارتين 209 – 210

الأحد 29 يونيو: العمارتين 211 – 212

الثلاثاء 1 يوليو: العمارتين 213 – 214

الأربعاء 2 يوليو: العمارتين 215 – 216

الخميس 3 يوليو: العمارتين 217 – 218

الأحد 6 يوليو: العمارتين 219 – 220

الإثنين 7 يوليو: العمارة 221

خطوات استلام الوحدة:

التوجه إلى بنك التعمير والإسكان - فرع التجمع الخامس لاستكمال إجراءات التعاقد.

زيارة مكتب خدمة المواطنين بمقر جهاز المدينة (خلف محطة المياه بشارع التسعين الجنوبي) مصطحبًا صورة من الشيكات الموقعة.

تسجيل البيانات على النظام الإلكتروني.

استلام خطاب المعاينة.

التوجه إلى الموقع لمعاينة واستلام الوحدة فعليًا.

ودعت وزارة الإسكان جميع المواطنين الفائزين بالوحدات إلى الالتزام بالمواعيد المحددة في جدول التسليم، تجنبًا لحدوث أي تزاحم أو تأخير، ولضمان إتمام عملية التسليم بكل يُسر وانتظام.



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