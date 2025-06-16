بدء تسليم دفعة جديدة من شقق جنة بالقاهرة الجديدة.. مواعيد وأرقام العمارات
كتب- محمد عبدالناصر:
بدء جهاز مدينة القاهرة الجديدة في تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" السكني، والمقامة بمنطقة جنوب أرض الجمعيات في مدينة القاهرة الجديدة، حتى يستمر التسليم حتى الإثنين 7 يوليو 2025، وفق جدول زمني محدد.
جدول تسليم وحدات "جنة" السكنية:
الإثنين 16 يونيو: العمارتين 194 – 195
الثلاثاء 17 يونيو: العمارتين 195 – 196
الأربعاء 18 يونيو: العمارتين 197 – 198
الخميس 19 يونيو: العمارتين 199 – 200
الأحد 22 يونيو: العمارتين 201 – 202
الإثنين 23 يونيو: العمارتين 203 – 204
الثلاثاء 24 يونيو: العمارتين 205 – 206
الأربعاء 25 يونيو: العمارتان 207 – 208
الخميس 26 يونيو: العمارتين 209 – 210
الأحد 29 يونيو: العمارتين 211 – 212
الثلاثاء 1 يوليو: العمارتين 213 – 214
الأربعاء 2 يوليو: العمارتين 215 – 216
الخميس 3 يوليو: العمارتين 217 – 218
الأحد 6 يوليو: العمارتين 219 – 220
الإثنين 7 يوليو: العمارة 221
خطوات استلام الوحدة:
التوجه إلى بنك التعمير والإسكان - فرع التجمع الخامس لاستكمال إجراءات التعاقد.
زيارة مكتب خدمة المواطنين بمقر جهاز المدينة (خلف محطة المياه بشارع التسعين الجنوبي) مصطحبًا صورة من الشيكات الموقعة.
تسجيل البيانات على النظام الإلكتروني.
استلام خطاب المعاينة.
التوجه إلى الموقع لمعاينة واستلام الوحدة فعليًا.
ودعت وزارة الإسكان جميع المواطنين الفائزين بالوحدات إلى الالتزام بالمواعيد المحددة في جدول التسليم، تجنبًا لحدوث أي تزاحم أو تأخير، ولضمان إتمام عملية التسليم بكل يُسر وانتظام.
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