وزير الإسكان يتفقد مشروع صرف صحي سنهوا بمنيا القمح

كتب- محمد عبدالناصر:

استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، جولتهما التفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة الشرقية، بتفقد مشروع صرف صحي سنهوا بمركز منيا القمح، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بحضور مسئولي وزارة الإسكان، ومحافظة الشرقية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى نواب البرلمان عن المحافظة.

تفقد الوزير والمحافظ الأعمال الجارية بمحطة معالجة الصرف الصحي بالمشروع، واستمعا إلى شرح مفصل من اللواء أمين شوقي، القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الذي أوضح أن تكلفة المشروع تبلغ حوالي 550 مليون جنيه، ويشمل محطة معالجة بطاقة 12 ألف متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى محطتي رفع رئيسية وفرعية تخدم قرى سنهوا وميت سهيل، ويستفيد من المشروع نحو 37,995 نسمة من أهالي محافظة الشرقية.

كما تابع وزير الإسكان ومحافظ الشرقية سير الأعمال التنفيذية في محطة المعالجة، التي تشهد نسب تنفيذ متقدمة في الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، إلى جانب متابعة الأعمال في محطتي الرفع الرئيسية والفرعية.

وخلال الجولة، التقى المهندس شريف الشربيني بعدد من أهالي المناطق المستفيدة من المشروع، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لهم ومشددًا على أهمية تنفيذ المشروعات لخدمة المواطنين وتحسين جودة حياتهم. من جانبهم، أعرب الأهالي عن شكرهم وامتنانهم لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بسنهوا، معربين عن أملهم في سرعة استكمال الأعمال وإنجاز المشروع في أقرب وقت ممكن.

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