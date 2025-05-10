دعوة لتأهيل الشركات المصرية والعالمية لإدارة وتشغيل وصيانة حدائق "تلال الفسطاط"

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب التأهيل المسبق أمام الشركات أو التحالفات المصرية والعالمية، لمشروع تأهيل وإدارة وتشغيل وصيانة حدائق "تلال الفسطاط"، التي تمتد على مساحة نحو 403 أفدنة، وتُعد من أكبر الحدائق في منطقة الشرق الأوسط، وتضم مناطق تراثية وسياحية وترفيهية وفندقية وتجارية.

وأوضح المهندس خالد صديق، أن المشروع يتضمن فرصًا استثمارية واسعة تشمل مناطق ترفيهية متكاملة، وصالات سينما حديثة، ومنطقة تجارية، بالإضافة إلى البحيرة الطبيعية والتلال الخضراء، فضلًا عن منطقة مفتوحة للمطاعم والكافتيريات، وحدائق وساحات للاحتفالات والفعاليات الثقافية والفنية، إلى جانب مبنى "الأرينا" الذي يتسع لنحو 10 آلاف شخص، وفنادق وشقق فندقية، ومناطق انتظار للسيارات.

وأكد رئيس الصندوق، أن الدعوة تستهدف الشركات والتحالفات التي تمتلك سابقة خبرة موثقة في إدارة وتشغيل المشروعات الثقافية والتجارية والسياحية والترفيهية والفندقية الكبرى، إلى جانب التخصص في مجالات التأهيل والاستثمار والتشغيل والصيانة، مع ضرورة الالتزام بمعايير الجودة العالمية.

كما شدد على أهمية توافر الكفاءات الفنية والكوادر المؤهلة، بالإضافة إلى موقف مالي قوي يدعم تنفيذ المشروع.

وأشار "صديق"، إلى أن الشركات أو التحالفات الراغبة في زيارة الموقع والاطلاع الميداني على مكوناته، عليها التقدم بخطاب رسمي موقع ومختوم، موجّه إلى مقر صندوق التنمية الحضرية بالدور الثالث بمبنى الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في موعد أقصاه 25 مايو 2025.

ويمكن الحصول على مستندات المشروع والتأهيل من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

كما دعا رئيس الصندوق، الشركات والتحالفات إلى إرسال مستندات التأهيل مكتملة في مظروف مغلق يحمل عبارة: "مستندات التقدم للتأهيل لمشروع تأهيل وإدارة وتشغيل وصيانة حدائق تلال الفسطاط"، على أن يتضمن أصل المستندات ونسختين ضوئيتين ونسخة إلكترونية بصيغة PDF، وذلك في موعد أقصاه الساعة الثالثة عصرًا من يوم 4 يونيو 2025.

وأوضح أنه سيتم تقييم المستندات وفق القواعد والمعايير المعتمدة بالقوانين المصرية، تمهيدًا لإعداد قائمة مختصرة بالشركات أو التحالفات المؤهلة التي سيتم دعوتها لاحقًا لاستكمال إجراءات الطرح والترسية.

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