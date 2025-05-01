صور.. تفاصيل شقق سكن مصر بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض، بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ، يرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وشدد وزير الإسكان، على سرعة الانتهاء من مشروعات الخدمات وتنسيق الموقع، والتشطيبات الجاري تنفيذها ببعض العمارات بالمشروع، وتلافي الملاحظات، بهدف تسليم الوحدات في المواعيد المقررة، وتوفير مختلف سبل الراحة للقاطنين بالمشروعات والمنتقلين للسكن.

وخلال تفقده لمشروع سكن مصر بأرض المعارض بالمدينة، اطلع المهندس شريف الشربيني، على الموقف التنفيذي للمشروع وعدد الوحدات التي تم تسليمها والمتبقي، وفقًا لخطة التسليم، كما تفقد إحدى الوحدات السكنية التي سيتم تسليمها ووجه بالعمل على تسليم الوحدات للمواطنين بصورة تليق بوزارة الإسكان.

والتقى المهندس شريف الشربيني، خلال الجولة، عددًا من الأهالي الحاجزين في المشروع وطلبوا من الوزير أن يتفقد المنطقة التي حجزوا بها، حيث استجاب الوزير واصطحبهم لتفقد المنطقة، موجهًا بالتنسيق مع جهاز المدينة لتنفيذ كل الطلبات الخاصة بهم، كما وجه الوزير بدفع الأعمال في عدد من المناطق وتكثيف العمالة والانتهاء من أعمال الطرق والمسطحات، وإضاءة المناطق التي قام الحاجزون بالسكن بها.

وخلال الجولة، أوضح المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز المدينة، أن مشروع سكن مصر بأرض المعارض يتكون من 364 عمارة "المنطقة الأولى 196 عمارة، المنطقة الثانية 149 عمارة، المنطقة الثالثة بأسانسير 19 عمارة"، وتم الانتهاء من العمارات وجار العمل في المرافق والطرق وتم الإعلان عن جاهزية تسليم 160 عمارة.

وأضاف أنه يوجد بالمشروع مركز طبي وجار تلافي ملاحظات وزارة الصحة، وحضانة، وجار البدء في تنفيذ مدرسة تعليم أساسي، كما يجرى العمل على طرح عدة محلات بالمشروع.

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