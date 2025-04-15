رابط حجز شقق الإسكان وبداية التقديم الآن

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان في إتاحة كراسات الشروط والمواصفات والمواقع لوحدات المرحلة الأولى من أكبر طرح للوحدات السكنية بإجمالي 35 ألف وحدة بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، اليوم الثلاثاء.

ويتم طرح كراسات الشروط عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان،هنا

وجاءت أماكن الشقق على النحو التالي:

أماكن مشروع ديارنا

- مدينة حدائق أكتوبر طرح 268 وحدة.

- مدينة القاهرة الجديدة طرح 312 وحدة

- مدينة العبور الجديدة طرح 416 وحدة.

- مدينة بدر طرح 520 وحدة

- مدينة حدائق العاصمة طرح 312 وحدة.

- مدينة العاشر من رمضان طرح 520 وحدة.

- مدينة السادات طرح 1196 وحدة.

- مدينة برج العرب الجديدة 702 وحدة.

مدينة المنيا الجديدة 1106 وحدة.

مدينة أسيوط الجديدة طرح 728 وحدة.

مدينة ناصر الجديدة طرح 754.

مدينة سوهاج الجديدة طرح 2548 وحدة.

مدينة غرب قنا طرح 260 وحدة

مدينة طيبة الجديدة طرح 494 وحدة.

مشروع الإسكان المتنوع:

- في محافظة الإسماعيلية طرح 7480 وحدة.

- مدينة السلام طرح 3212 وحدة.

- مدينة المطرية طرح 2942 وحدة.

طرح 2422 وحدة بمحافظة الإسكندرية.

إسكان جنة:

طرح 5300 وحدة في مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.

طرح 1000 وحدة في سكن مصر بالمنصورة الجديدة.

طرح 2064 وحدة في السويس الجديدة ضمن الإسكان الحر.