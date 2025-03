القرى السياحية: بدء تنفيذ أول ممر ملاحي يربط مارينا الشمالية بتوسعاتها الجنوبية

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القر السياحية، بدء أعمال تنفيذ " البوغاز " أول ممر ملاحي يربط مارينا الشمالية بتوسعاتها الجنوبية بنيو مارينا، يرافقه المهندس عمرو محيي، نائب رئيس الجهاز والمهندس مينا رأفت، معاون رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المعنية بالجهاز.

وأوضح رئيس الجهاز، أن البوغاز يُعد أهم ممر ملاحي لتغذية البحيرات الجنوبية من مياه البحر المتوسط بطول (550 م.ط).

وأضاف رئيس الجهاز، أن التصميمات الإنشائية والأعمال التنفيذية ستراعي دخول وحركة تنقل المراكب السياحية بين بحيرات مارينا، بما يحقق مختلف فرص الاستمتاع بالبحيرات لملاك ورواد مارينا والقرى السياحية، والاستفادة من الخدمات التي سيتم إنشاؤها بالتوسعات الجنوبية لمارينا.

وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، عن استكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير مداخل مارينا، وإضافة تنسيقات حضارية تتناسب مع أعمال التطوير أيضا للمحاور الخارجية أمام مركز مارينا العلمين السياحي.

كما تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان والبحيرات بالمنطقة، واطَّلع على معدلات تنفيذ أعمال البحيرات بالتوسعات الجنوبية New Marina by the lake.

كما تفقد رئيس الجهاز أعمال تنفيذ طريق الازدواج، بنسبة تنفيذ متوسطة، وشدد رئيس الجهاز على الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذ الأعمال بالجودة والمواصفات المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليه.

اقرأ أيضًا:

بدء الحجز في شقق مبادرة بيتك في مصر.. ننشر أسعار جميع الوحدات في 12 مشروعًا

موعد قرعة شقق جنة وسكن مصر ودار مصر والإسكان المتميز

أحدث صور لشقق سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان