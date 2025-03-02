"زايد الجديدة".. وزير الإسكان يتابع سير العمل بتوسعات مدينة الشيخ زايد

كتب- محمد عبدالناصر:

اطلع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على نتائج سير العمل بمشروعات توسعات مدينة الشيخ زايد بمساحة 8336 فدانًا تقريبًا "زايد الجديدة"، والتي يجرى بها تنفيذ خطوط وشبكات مياه شرب وصرف صحي وطرق رئيسية، بهدف توفير مجتمع عمراني متكامل.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، في بيان الأحد، أن منطقة التوسعات تقع بالامتداد الغربي لمدينة الشيخ زايد، وتعتبر امتدادًا جديدًا للمدينة، وتم تخطيط تلك المنطقة بما يضمن استيعاب مختلف الأنشطة (سكني - خدمي - تجاري - ترفيهي).

وشدد وزير الإسكان، على مواصلة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة، والالتزام بالتوقيتات الزمنية والمواصفات القياسية للمشروعات، وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ.

وفي الإطار نفسه، أجرى المهندس أحمد علي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، زيارة ميدانية بهدف مراجعة آخر التطورات الخاصة بتنفيذ مشروعات المرافق الحيوية والطرق بتوسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017 "زايد الجديدة"، وذلك بحضور المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولي الجهاز والمشروعات.

شملت الجولة تفقد خط المياه قطر 1200 مم، من محطة تنقية المياه والذي يعد خطوة مهمة لتوفير المياه المنتظمة بمنطقة التوسعات، وكذا تفقّد أعمال الربط للخط بمحطة تنقية المياه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 95% من خطوط المياه (قطر 1200 مم - 900 مم - 800 مم)، بإجمالي أطوال 25 كم، والتي ستُغذي المشروعات المتنوعة بتوسعات المدينة بمياه نقية عالية الجودة.

كما شملت الجولة، تفقد أعمال الطرق والتي تشمل إنشاء المحاور الرئيسية بمنطقة التوسعات، وتمثل شرايين رئيسية لحركة المرور، حيث جارٍ تنفيذ طرق بعرض يصل إلى 50 مترًا، ومن المقرر الانتهاء من جميع الطرق خلال عام ونصف العام، بهدف دعم البنية التحتية بالمنطقة.

وفيما يتعلق بخطوط الصرف الصحي، جارٍ تنفيذ خطوط مشروعات صرف بأقطار 1400 مم، و1200 مم، و1100 مم، و1000 مم بأعماق تتراوح بين 4 إلى 10 أمتار لكامل منطقة امتداد المدينة الجنوبي.

وفي ختام الزيارة تم التأكيد على سرعة وجودة الأعمال التي يجري تنفيذها، وأهمية بذل أقصى الجهود لضمان تحقيق الأهداف التنموية بمنطقة التوسعات من خلال توفير بنية تحتية جيدة.

اقرأ أيضًا:

تقلبات جوية وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. تعرف على طرق توفير الاستهلاك خلال شهر رمضان

معهد القطن يكشف تأثير هبوط الأسعار عالميًا على المساحات المزروعة