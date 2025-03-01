أنظمة سداد وأسعار شقق بيتك في مصر.. خصم 10% وسداد حتى 10 سنوات

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان، إجراءات حجز 5055 وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ وﻓﻴﻼ ضمن مبادرة بيتك في مصر ويستمر التقديم حتى 20 مارس المقبل.

وخصصت وزارة الإسكان، موقعًا إلكترونيًا خاصًا بهذه المبادرة، يتم التقديم من خلاله، وذلك عبر الرابط التالي، من هنا.

أنظمة سداد شقق مبادرة بيتك في مصر

1- البديل الأول

الحصول على نسبة خصم 10% للوحدات السكنية والفيلات السكنية، في حالة استكمال نسبة السداد حتى (50%) مع خصم ما تم سداده من إجمالي قيمة (الوحدات السكنية - الفيلات السكنية) شاملة التميز بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% مجلس أمناء، خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص وسداد 50% من إجمالي قيمة (الوحدات السكنية - الفيلات السكنية) بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة عند الاستلام.

2- البديل الثاني

الحصول على نسبة خصم 8% للوحدات والفيلات، في حالة استكمال نسبة السداد حتى 50% مع خصم ما تم سداده من إجمالي قيمة (الوحدات السكنية - الفيلات السكنية) شاملة التميز بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% مجلس أمناء، خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص وسداد الـ 50% المتبقية من إجمالي قيمة الوحدات أو الفيلات السكنية على أقساط ربع سنوية لمدة عام غير محملة بالأعباء المالية.

ويستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من التاريخ المحدد للاستلام بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة عند الاستلام.

3- البديل الثالث

الحصول على نسبة خصم 6% للوحدات والفيلات، في حالة استكمال نسبة السداد حتى 30% مع خصم ما تم سداده من إجمالي قيمة (الوحدات السكنية - الفيلات السكنية) شاملة التميز، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% مجلس أمناء خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص، وسداد الـ 70% المتبقية من إجمالي قيمة (الوحدات السكنية - الفيلات السكنية)، على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات محملة بالفوائد البنكية (تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت الاستحقاق) على الرصيد المدين على أن يتم السداد بالمعادل بالدولار للقسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط بالإضافة إلى 1% لصالح وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية، ويستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من التاريخ المحدد للاستلام بالإضافة إلى سداد وديعة الصيانة المقررة عند الاستلام.

4- البديل الرابع

الحصول على نسبة خصم 6% للوحدات والفيلات، في حالة استكمال نسبة السداد حتى 15% مع خصم ما تم سداده من إجمالي قيمة (الوحدات السكنية - الفيلات السكنية)، شاملة التميز بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص، وسداد 10% من إجمالي قيمة الوحدة عند الاستلام بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة.

ويتم سداد الـ 75% المتبقية من إجمالي قيمة (الوحدات السكنية - الفيلات السكنية) على أقساط ربع سنوية لمدة 5-7-10 سنوات محملة بالفوائد البنكية (تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت الاستحقاق)، على الرصيد المدين على أن يتم السداد بالمعادل بالدولار للقسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط بالإضافة إلى 1% لصالح وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية، ويستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من التاريخ المحدد للاستلام، بالإضافة إلى سداد وديعة الصيانة المقررة عند الاستلام.

وجاءت تفاصيل الأسعار على النحو التالي:

1- أسعار شقق العلمين الجديدة في الحي اللاتيني:

سجلت الشقة الـ 119 مترًا مبلغ 6 ملايين و177 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ 229 مترًا مبلغ 9 ملايين و409 آلاف جنيه، حيث سجل المتر بين 42 و51 ألف جنيه، وتبدأ المساحات من 68 مترًا وحتى 250 مترًا مربعًا.

2- أسعار شقق أبراج العلمين:

سجلت الوحدة الـ 678 مترًا مبلغ 47 مليونًا و929 ألف جنيه، حيث وصل سعر المتر لـ 72 ألف جنيه، فيما سجلت الوحدة الـ 215 مترًا مبلغ 26 مليون جنيه، ووصل سعر المتر بها لـ 91 ألف جنيه.

3- أسعار شقق الحي الثالث العاصمة الإدارية:

سجلت الشقة الـ 114 مترًا مبلغ 2 مليون و313 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ 140 مترًا مبلغ 2 مليون و950 ألف جنيه، حيث تراوح سعر المتر من 20 إلى 21 ألف جنيه.

4- أسعار شقق الحي السكني الخامس R5 جاردن سيتي العاصمة الإدارية:

سجلت الشقة الـ 133 مترًا مبلغ 5 ملايين و359 ألف جنيه، وسجلت الشقة الـ 244 مترًا مبلغ 8 ملايين و786 ألف جنيه، حيث تراوح سعر المتر من 36 ألفًا إلى 40 ألف جنيه.

5- أسعار شقق مشروع صبا في أكتوبر:

سجلت الشقة الـ 140 مترًا مبلغ 2 مليون و658 ألف جنيه حيث سجل المتر في هذا المشروع 19 ألف جنيه.

6- أسعار مشروع فالي تور في العبور الجديدة.

سجلت الشقة الـ 116 مترًا مبلغ مليون و353 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ 89 مترًا مبلغ مليون و38 ألف جنيه.

7- شقق مدينتي القاهرة الجديدة:

سجلت الشقة الـ 101 متر مبلغ 4 ملايين و844 ألف جنيه، وسجلت الشقة الـ 137 مترًا مبلغ 6 ملايين و571 ألف جنيه، حيث سجل سعر المتر 47 ألف جنيه.

8- أسعار شقق بليس جيت الشيخ زايد:

سجل سعر الشقة الـ 130 مترًا مبلغ 3 ملايين و800 ألف جنيه، وسجلت الشقة الـ 150 مترًا مبلغ 4 ملايين و650 ألف جنيه، حيث سجل سعر المتر 29 ألف جنيه .

9- أسعار شقق فالي تور حدائق أكتوبر:

سجلت الشقة الـ 100 متر مبلغ مليون و872 ألف جنيه، حيث وصل سعر المتر لـ 18 ألفًا و720 جنيهًا، ويتم تسليم الشقق كاملة التشطيب.

10- أسعار فيلات زاهية في المنصورة الجديدة:

سجلت مساحة الفيلا الـ 504 أمتار مبلغ 11 مليونًا و94 ألف جنيه، ويتم تسليمها نصف تشطيب.

11- أسعار شقق مشروع أرابيسك:

سجلت الشقة الـ 124 مترًا مبلغ 3 ملايين و232 ألف جنيه، فيما سجل سعر المتر 25 ألفًا و920 جنيهًا.

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