ننشر تفاصيل حجز شقق الإسكان في الطرح الجديد- أقساط وطريقة السداد

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان، في حجز 320 وحدة سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور، بمساحات تصل إلى 132 م2 للوحدة، للبيع بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة، على أن يتم التقدم للحجز بمقر الصندوق في مدينة نصر.

وجاءت تفاصيل سداد ثمن وحدة 111 مترا على النحو التالي:

سعر المتر وصل لـ 18 ألف جنيه، ووصل إجمالي سعر الشقة لـ مليون و594 ألف جنيه، وقيمة الجراج 150 ألف جنيه ووديعة الصيانة 79 ألف جنيه.

وبعد سداد مقدم الحجز الذي يصل لـ 100 ألف جنيه، ثم استكمال 20% من ثمن الوحدة بعد شهر، حيث سيتم سداد 219 ألف جنيه.

بعد 3 أشهر من تاريخ استكمال نسبة الـ20%، يتم سداد نسبة 10% من إجمالي ثمن الوحدة كدفعة تعاقد، وهو 159 ألف جنيه.

بعد 3 أشهر من تاريخ سداد دفعة التعاقد، يتم سداد 20% من إجمالي ثمن الوحدة دفعة استلام، 319 ألف جنيه وبهذا يكون الحاجز سدد 50% من ثمن الوحدة.

يتم سداد باقي ثمن الوحدة، وفقًا للتالي:

- في حالة رغبة العميل في السداد خلال عامَين من تاريخ استلام الوحدة، يتم السداد دون فوائد على أقساط ربع سنوية متساوية، على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام.

- وفي حالة رغبة العميل في السداد خلال مدة 3 سنوات أو 5 سنوات من تاريخ استلام الوحدة، يتم السداد على أقساط ربع سنوية متساوية، بفائدة البنك المركزي، بخلاف نسبة 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية، على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام، مع تقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل استلام الوحدة.

ولو تم السداد على 3 سنوات سيكون القسط 96 ألف جنيه كل 3 أشهر، ولو على 5 سنوات سيكون 73 ألف جنيه.

- يُمكن للمتقدمين لحجز الوحدات سداد باقي الثمن من خلال برنامج التمويل العقاري وفقًا للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد باقي قيمة الوحدة وفقًا لما جاء بأسلوب السداد الموضح بكراسة الشروط، بمجرد حلول أجلها، ولحين الحصول على التمويل العقاري.

- وتتواجد كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بحجز الوحدات بمقر الصندوق (59 مدينة القضاة، الحي الثامن بمدينة نصر).

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