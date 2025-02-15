16.3 مليار جنيه.. وزير الإسكان يكشف عن حجم الاستثمارات بـ"العبور" منذ نشأتها

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن حجم الاستثمارات التي تم ضخها بعدة قطاعات بمدينة العبور منذ نشأة المدينة وحتى يونيو الماضي بلغ 16.3 مليار جنيه، بجانب مليار و100 مليون جنيه بخطة العام المالي الحالي 2024/2025، لافتًا إلى أن ما تم ضخه من استثمارات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العبور منذ 2014 وحتى يونيو الماضي، بلغ نحو 11.37 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال متابعة الشربيني، اليوم السبت، سيرَ العمل بمشروعات الإسكان والمرافق والخدمات بمدينة العبور؛ حيث اطَّلع وزير الإسكان على الموقف المالي للإيرادات والمصروفات بالمدينة، والذي يشمل مبيعات الأراضي والوحدات بالمدينة، والإيرادات الذاتية (تحصيل مياه- مخالفات- إعلانات- مقابل انتفاع- مقابل إشغال..)، بجانب موقف المصروفات.

واطَّلع وزير الإسكان على سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة العبور، وكميات المياه المنتجة بالمدينة، وموقف محطات محولات الكهرباء بمدينة العبور، بإجمالي قدرة 650 م.ف.أ.

وتابع الشربيني موقف مشروعات رفع كفاءة الطرق والتي تشمل: رفع كفاءة الطرق لمناطق الإسكان العائلي (٣-٤-٦-۸-۷) بالمدينة، ورفع كفاءة طرق الإسكان العائلي (١-٢-٥)، وعائلي الحيين (الثاني والثالث) بالمدينة، ورفع كفاءة طرق الحي الرابع، ورفع كفاءة طرق الحي الخامس، ورفع كفاءة طرق وأرصفة المنطقة الصناعية ب، ج "مرحلة أولى"، ورفع كفاءة طرق وأرصفة للحي التاسع، ورفع كفاءة طرق وأرصفة للامتداد الشمالي والغربي للمنطقة الصناعية (أ)، ورفع كفاءة طرق وأرصفة بالمنطقة الصناعية (أ).

واطَّلع وزير الإسكان على موقف مشروعات الخدمات بمدينة العبور، والتي تشمل مشروع المستشفى الجديد بمنطقة التبة بين الحيين الثالث والثامن بسعة ١٨٩ سريرًا، بجانب مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها؛ ومنها مشروع إسكان روضة العبور، والذي يضم ١٣٤ عمارة سكنية بالأرض المخصصة بحي السلام ثان كمشروع إسكان بحي السلام طريق بلبيس الصحراوي؛ حيث إن هناك ۹۰ عمارة مخصصة كإسكان بديل للمناطق العشوائية، و٤٤ عمارة مخصصة استثماري بإجمالي ٤١٧١ وحدة سكنية و٤٧٥ وحدة إدارية، و۳۸۲ وحدة تجارية، بجانب مشروعات الخدمات بموقع المشروع، والتي تضم: مدرسة تعليم أساسي سعة ٦٦ فصلًا تم تشغيلها، ومدرسة تعليم ثانوي ۳۳ فصلًا تم تسليمها إلى مديرية التضامن بديلاً عن مدرسة الطفولة السعيدة بنطاق محافظة القاهرة، والمخابز تم تسليمها إلى مديرية حي السلام ثان، محافظة القاهرة، والحضانة جار تسليمها لمديرية التضامن، والمركز الطبي جار تسليمه إلى مديرية الصحة، وتم تسليم وحدتَين إداريتَين لمديريتي التضامن والثقافة، بجانب الخدمات الدينية.

وتابع الشربيني مشروعَ الغلق الآمن لمقلب السلام العمومي؛ حيث وجه الوزير بإعداد تصور للمنطقة واستغلالها كمتنزهات وطرحها للمستثمرين، وإعادة تأهيل المشروع وإنشاء البنية التحتية للاستثمار، ويقع المشروع في مدينة السلام/ القاهرة، بين عمارات المحروسة وعمارات روضة العبور، بمساحة إجمالية ٧٢ فدانًا.

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