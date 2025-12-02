رئيس جهاز حدائق أكتوبر يوجه بإنهاء ملفات التصالح المتأخرة

عقد المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، اجتماعًا موسعًا مع الإدارات المختصة بملف التراخيص والتصالح داخل الجهاز.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الجهاز على ضرورة الإسراع في معدلات إنجاز ملفات التصالح المتأخرة والعمل على إزالة أي معوقات تؤثر على سرعة الانتهاء منها، مؤكدًا اهتمام الوزارة بإنهاء الطلبات المتراكمة والتيسير على المواطنين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

ووجه رئيس الجهاز، بضرورة المتابعة اليومية لسير العمل داخل إدارات التراخيص والتصالح، وتحديد مسؤوليات واضحة لكل إدارة لضمان تحقيق إنجاز فعلي على أرض الواقع، مع رفع تقارير دورية بنتائج العمل وما تم اتخاذه من خطوات لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الجهاز، أن ملف التصالح يُعد أحد أهم الملفات العاجلة حاليًا، نظرًا لوجود عدد كبير من الطلبات التي تحتاج لإنهاء سريع، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في تطبيق القانون وفي نفس الوقت حريص على دعم المواطنين وإنهاء ملفاتهم في أسرع وقت.

