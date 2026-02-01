لميس الحديدي تعلق على حكم الإعدام بحق المتهم في واقعة مدرسة الإسكندرية

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن حكم الإعدام الصادر بحق المتهم في واقعة مدرسة الإسكندرية الدولية يمثل عنوانًا للعدالة الناجزة والسريعة، مشيرةً إلى أن إصدار الحكم خلال 63 يومًا فقط من أول بلاغ يُعد رسالة تطمين قوية لكل الأسر المصرية.

وقالت الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" على شاشة قناة النهار، إن هذا الحكم يؤكد العدالة الناجزة السريعة، لأنه استغرق 63 يومًا منذ أول بلاغ من أولياء الأمور، مؤكدةً أن هذه السرعة في إجراءات التحقيق والمحاكمة هي ما يجعل الآباء يطمئنون على أبنائهم وهم يذهبون إلى مدارسهم.

وأضافت أن الحكم يحمل رسالة ذات مغزى عميق، موضحة أن أي شخص يعبث بأمن الأطفال أو يقصر في حمايتهم لن يفلت من العقاب، سواء كان الجاني المباشر أو المسؤول عن الرقابة والإشراف، وقد تصل العقوبة إلى أقصى درجاتها. وأشارت مقدمة "الصورة" إلى ضرورة مواجهة مثل هذه الأفعال الشاذة التي تتنافى مع قيم المجتمع المصري بكل حزم وقوة، مع تقديم تحية خاصة لأولياء الأمور الذين أبلغوا عن الحادث ولجهود المباحث والنيابة والقضاء.

وأشارت الإعلامية لميس الحديدي إلى أن جرأة الأهالي في الإبلاغ كانت عاملًا حاسمًا في كشف الجريمة وحماية المزيد من الأطفال، مؤكدةً أن واجب المؤسسات هو أن تضمن للأهالي أن مدارس أبنائهم هي أماكن آمنة تمامًا.

وشددت على أن الدور الأساسي للمدرسة يجب أن يرتكز على "التربية قبل التعليم"، داعيةً إلى إعادة النظر في آليات الرقابة والحماية داخل المنشآت التعليمية لضمان سلامة الأطفال النفسية والجسدية، وعدم تكرار مثل هذه المأساة.