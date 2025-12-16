أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة تلتزم باستقبال ومراجعة المقترحات وطلبات الحجز المتعلقة بمختلف مشروعاتها بشكل مستمر، موضحا أن ما أعلنه وزير الإسكان مؤخراً من تيسيرات يأتي في سياق الاستجابة المباشرة لهذه الطلبات المتكررة من المواطنين.

كان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن تيسيرات جديدة في سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التابعة لصندوق تمويل المساكن التابع للوزارة مع العمل بتلك التيسيرات حتى 28/2/2026.

وتتضمن التيسيرات منح 70% إعفاء من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، و50% إعفاء من غرامات التأخير حال سداد 50% من المستحقات المتأخرة، وإعفاء إضافي بنسبة 10% بخلاف الإعفاءات السابقة في حالة السداد خلال شهر ديسمبر الجاري.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، أن هذه التيسيرات تهدف إلى مساعدة العملاء الراغبين في تسوية أوضاعهم المالية والقانونية المتعلقة بوحداتهم السكنية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة من المتوقع أن تفيد أكثر من 7000 عميل.

وأكد أن التيسيرات المعلنة مؤخراً تتعلق بتسهيلات سداد للمستحقات المالية المتأخرة على الوحدات التابعة لصندوق تمويل المساكن.

وأوضح أن هذه التيسيرات تدخل في إطار المشروعات التي يشرف عليها صندوق تمويل المساكن، مبينا أن الهدف الأساسي للوزارة هو خلق حالة من الاستقرار للمواطنين، وضمان الفعالية والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن هذه المبادرات تعد جزءاً من السياسة العامة للوزارة الرامية لدعم المواطنين وتفعيل المشروعات السكنية المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار كافة الظروف الاجتماعية والتأثيرات التي قد تترتب على العملاء.