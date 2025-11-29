أعلنت شركة أكنان للتطوير العقاري بالشراكة مع شركة أدريك للتطوير العقارى عن إطلاق مشروعها الجديد "Multqa Social District، بواحدة من أهم مناطق القاهرة الجديدة، وأكثرها رواجًا.

وقال المهندس محمد هلال، رئيس مجلس إدارة شركة أكنان للتطوير العقاري، أن مشروع ملتقى يأتي كخطوة جديدة تعكس قوة التعاون بين شركتين تمتلكان خبرة تمتد لعقود طويلة تتجاوز العشرون عاما في مجال التشييد والبناء والتطوير العقاري، حيث تمتلك شركة أكنان سجلًا من المشروعات السكنية ،التجارية والإدارية في القاهرة الجديدة، بينما تمتلك أدريك محفظة متنوعة من المشروعات السكنية والتجارية والمراكز الطبية، ما يجعل الشراكة بين الجانبين نقطة انطلاق لمفهوم جديد من الوجهات متعددة الاستخدامات.

وأضاف هلال، أنهم في أكنان يؤمنون أن القيمة الحقيقية التى تُقدم لعملائها يجب أن تكون ممتدة ومؤثرة في مجال التنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن مشروع ملتقى هو خطوة جديدة نؤكد بها التزامنا بتطوير وجهات مختلفة ومبتكرة ومتعددة الاستخدامات ، تعتمد على الجودة والشفافية والالتزام. وتقديم وجهة تجمع بين العمل والترفيه والتجربة اليومية في مكان واحد، بتصميم حديث يناسب أسلوب الحياة العصرية ويمنح الشركات والعلامات التجارية مساحة متكاملة للنمو والتوسع بشكل مبتكر ومثالي.

وأشار تعقيبًا على شراكتهم مع أدريك للتطويرالعقاري، إنها مبنية على رؤية مشتركة، وخبرة طويلة في السوق لكلا الشركتين حيث تَمتلك كل منهما سجلًا قويًا في تنفيذ مشروعات ناجحة، مبنية على الجودة والالتزام مع العملاء لتقديم مشروعات بقيمة مضافة مبتكرة ومستدامة للعميل ، مؤكدا أن مشروع ملتقى يقدم للسوق مفهوم جديد للوٍجهات متعددة الاستخدامات بتصميم عصرى يقدم تجربة متكاملة تجمع بين مساحات تجارية مصممة بعناية لاستقبال العلامات المحلية والعالمية، ووحدات إدارية بمساحات متنوعة تناسب الشركات ورواد الأعمال فى مختلف المجالات ، ومناطق ترفيهية مفتوحة تحقق توازنًا بين العمل والحياة اليومية.

وأضاف المهندس حسين عبدالقادر، رئيس مجلس إدارة شركة أدريك للتطوير العقاري عن سعادته بإطلاق مشروع ملتقى بالشراكة مع أكنان، مؤكدا أن المشروع يعكس رؤية مشتركة تجمع بين الخبرة الفنية العميقة والابتكار في تصميم واجهات عصرية تلبي احتياجات السوق ، مشيرا إلى إن شراكتهم مع أكنان تأتي نتيجة توافق حقيقي في الرؤية وطريقة التفكير ، مؤكدا أنهم يضعون العميل في قلب عملية التطوير باعتباره اهم اولوياتهم كشركة ، وهو ما يجعلهم حريصون طوال الوقت على تقديم مشروعات تحقق قيمة حقيقية على المدى الطويل ، وأن مشروع ملتقى لا يمثل مجرد وجهة تجارية ،إدارية و ترفيهية بل تجربة متكاملة تخلق بيئة نابضة بالحياة وتقدم نموذجًا جديدًا للمجتمعات متعددة الاستخدامات.

وأضاف المهندس حسين عبدالقادر، أنهم في شركة أدريك يؤمنون بأن جودة التنفيذ والتخطيط الذكي هما أساس أي مشروع ناجح، وأنهم فى مشروع ملتقى بالشراكة مع شركة أكنان هدفهم تقديم منتج يراعي أدق التفاصيل، بدءا من اختيار الموقع والتصميم التفاصيل التشغيلية، بما يضمن استثمارًا آمنا وتجربة استثنائية سواء للمستثمرين أو المستخدمين ، مؤكدا أن مشروع ملتقى سيصبح أحد أهم الوجهات في القاهرة الجديدة، وسيعكس بصورة واضحة مستوى التطوير الذي تطمح الشركة فى تقديمه في مشروعاتهم الحالية والمستقبلية.

وكشفت الشركة عن شركاء النجاح من بيوت الخبرة العقارية وشركات الاستشارات الهندسية المعمارية الكبرى فى السوق المصرية والذى تم اختيارهم بعناية فائقة من أجل تنفيذ مشروع وفقا لاعلى المعايير الفنية والانشائية ومن ضمن هذه الشراكات الاستراتيجية التعاقد مع المهندس وائل السمان مؤسس شركة ( سمارك) للاستشارات الهندسية كاستشارى معمارى للمشروع ، والشركة العربية للترفيه ( ريكو ) وشركة ( ايجى ماب ) المتخصصة فى ادارة وتشغيل المراكز الإدارية والتجارية، وشركة ( ريكاب ) للاستشارات التسويقية لتقديم أول ملتقى لمحترفي العقار والذى سيقدم قيمة مضافة للعاملين فى السوق العقاري.

وأشار مكتب مهندس وائل السمان "سمارك" للإستشارات الهندسية والمعمارية، أن التصميم المعماري للمشروع يتميز بالحداثة والابتكار، حيث تميزت الواجهات بتصميمات متناغمة مع السياق المعماري المحيط و استخدام كتل معمارية متدرجة لتقديم تجربة بصرية مرحبة، كما تم الاهتمام بتوزيع المساحات المختلفة بين الإدارية، التجارية والترفيهية بعناية فائقة، مع توفير مداخل خاصة ومميزة لكل منطقة ، بالإضافة إلي بوابتان للخدمات لدعم المحلات طوال اليوم بالإضافة إلى عمل ٤ مداخل إدارية، مع مراعاة وصول جميع المستخدمين إلى كافة المساحات الترفيه والخدمات من خلال عمل مسارات واضحة لكل منطقة داخل المشروع، مع توفير أماكن متعددة للراحة موزعة بطريقة سلسة لتحقق الأمان لجميع الزائرين.

وأعرب محمد الحسينى، عضو مجلس إدارة للشركة العربية للترفيه ( ريكو)عن سعادته بالتعاون مع شركة أكنان للتطوير العقاري وشركة ادريك للتطوير العقارى لتقديم الخدمات الترفيهية الخاصة بالمشروع والعمل على خلق عامل جذب دائم لجميع سكان منطقة جنوب الأكاديمية التي يقع بها مشروع ملتقى بهدف تعظيم وزيادة الحركة على المشروع ، مشيرا إلى أن الرؤية الترفيهية التي سيتم تقديمها بمشروع " ملتقى" تنوع وتجدد الخدمات الترفيهية باستمرار وتطورها لتعكس روح المكان، وتخدم كل الفئات العمرية ويقدم تجارب ترفيه متنوعة تواكب التكنولوجيا، وتلبي الاحتياجات اليومية لرواد المول.

وأضاف المهندس رمضان صابر، المدير العام لشركة إيجي ماب لإدارة وتشغيل المراكز الإدارية والتجارية، أن هناك عوامل جذب أساسية تميّز موقع مشروع ملتقى، وتخلق فرقًا حقيقيًا في تجربة المستخدم لسكان منطقة جنوب الأكاديمية والمناطق المجاورة.

ويأتي ذلك باعتبار المشروع في قلب أعلى كثافة سكانية بالمنطقة، كما أنه المشروع الوحيد على محور خالد بن الوليد، والملاصق لمسجد حسن الشربتلي، والأول في التشغيل داخل هذه المنطقة الحيوية.

وأضاف أن المشروع يقدّم كافة احتياجات الحياة اليومية والترفيهية في مكان واحد، بطريقة تخدم جميع الفئات، ليمنح الزوار والسكان تجربة متكاملة ومريحة تجمع بين السهولة والتنوع.