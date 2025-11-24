وزير الإسكان: قطاع المياه يشهد تحولًا نوعيًا بدعم الابتكار والشراكات الدولية

شهد جناح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض IWWI Cairo 2025، انعقاد جلسة متخصصة عن البصمة الكربونية واستراتيجيات قطاع المياه للتحول نحو مرافق منخفضة الكربون.

وأدار الجلسة الدكتور محمد عبد الهادي، مدير إدارة التغيرات المناخية بقطاع البحوث والتطوير، حيث استعرض مسار الشركة القابضة في تبني منهجيات خفض الانبعاثات الكربونية، ودورها في دعم جاهزية مرافق المياه لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز كفاءة التشغيل.

وتناول المشاركون أبرز محاور التغير المناخي داخل قطاع المياه، حيث استعرض الدكتور محمد عبد الهادي التقنيات الناشئة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في تحويل مرافق المياه إلى منشآت منخفضة الكربون من خلال أدوات رقمية لمراقبة البصمة الكربونية وتحسين كفاءة الطاقة.

كما قدمت الدكتورة ميسه صلاح الدين، المدير العام للبحوث والتطوير بشركة مياه الإسكندرية، عرضًا حول التمويل الأخضر وفرص الكربون الأزرق، موضحة أهم مصادر التمويل المستدام والسندات الخضراء وآليات دعم مشروعات خفض الانبعاثات في قطاع المياه.

واختتمت الجلسة بعرض قدمه الدكتور أحمد جمال، مدير الشؤون البيئية بالشركة القابضة، حولوالتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وطرق مواجهتها كما تطرق الي خارطة طريق مسار التحول نحو مرافق أكثر كفاءة واستدامة وبناء استراتيجية وطنية لمرافق منخفضة الانبعاثات الكربونية.



