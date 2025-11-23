قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا مياه الشرب والصرف الصحي والبنية التحتية، يأتي في إطار رؤية الوزارة الشاملة لإدارة موارد المياه وتعزيز كفاءة المرافق والخدمات على مستوى الجمهورية، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما ما يتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي.

وأوضح الوزير أن تنظيم مؤتمر ومعرض IWWI يجسد التوجه الوطني نحو دعم الابتكار وتوطين ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية، ويعد منصة فعالة لمناقشة قضايا المياه والتحديات والحلول المبتكرة، واستعراض أحدث التطورات في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعة بقطاع المياه والصرف الصحي.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق النماذج الاقتصادية المستدامة التي تضمن التشغيل الفعّال واستمرارية الخدمات، مع تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ وتمويل المشروعات المستقبلية، مشيدًا بالدور تقوم به الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ هذه الرؤية وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تعود بالنفع على المواطنين وترتقي بجودة الحياة.

وأكد أن المؤتمر والمعرض يشكلان منصة دولية فريدة للحوار والتعاون تجمع صناع القرار والخبراء والمستثمرين لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات العالمية في قطاعي المياه والصرف الصحي.