حجز شقق الإسكان الاستثماري في الإسماعيلية الجديدة.. مقدم 150 ألف جنيه

أعلنت وزارة الإسكان، طرح 2000 شقة في مدينة الإسماعيلية الجديدة ضمن أضخم طرح حالياً، والذي يضم 25 ألف شقة في عدد كبير من المشروعات.



تنقسم شقق محافظة الإسماعيلية إلى جزئين: الأول هو الشقق الاستثمارية، وتتراوح مساحاتها بين 160 و172 مترًا، بسعر 12 ألف جنيه للمتر، ومقدم جدية الحجز 150 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة ذات مساحة 162 مترًا مليونًا و944 ألف جنيه.



أما النوع الثاني فهو شقق الإسكان المتوسط، وتأتي بمساحات 144 و124 مترًا، بسعر 11 ألف جنيه للمتر، حيث سجلت الشقة ذات مساحة 124 مترًا مليونًا و364 ألف جنيه.



ويمكن لكافة المواطنين التقديم في هذه الشقق دون التقيد بمكان الإقامة أو العمل.



ووفقًا لكراسة الشروط، يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 150 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه رسوم تسجيل غير مستردة، دفعة واحدة غير مجزأة عند التقدم للحجز.



ثم يتم استكمال 20% من ثمن الوحدة، بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية، خلال شهرين من تاريخ انتهاء فترة الحجز.



ويتم سداد 10% من قيمة الوحدة، بالإضافة إلى قيمة وديعة الصيانة المقررة، عند الاستلام، وتقسيط باقي ثمن الوحدة البالغ 70% على 3 و5 و7 سنوات.



وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي: