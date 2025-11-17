إعلان

سحب قطعة أرض وممشى سياحى قيمة 175 مليون جنيه في 6 أكتوبر

كتب : محمد عبدالناصر

04:26 م 17/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    سحب قطعة أرض وممشى سياحى قيمة 175 مليون جنيه في 6 أكتوبر (3)
  • عرض 7 صورة
    سحب قطعة أرض وممشى سياحى قيمة 175 مليون جنيه في 6 أكتوبر (5)
  • عرض 7 صورة
    سحب قطعة أرض وممشى سياحى قيمة 175 مليون جنيه في 6 أكتوبر (6)
  • عرض 7 صورة
    سحب قطعة أرض وممشى سياحى قيمة 175 مليون جنيه في 6 أكتوبر (4)
  • عرض 7 صورة
    سحب قطعة أرض وممشى سياحى قيمة 175 مليون جنيه في 6 أكتوبر (7)
  • عرض 7 صورة
    سحب قطعة أرض وممشى سياحى قيمة 175 مليون جنيه في 6 أكتوبر (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المهندس محمد عبدالله رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن الجهاز لن يتهاون مع مخالفي النشاط والأراضي غير المستغلة والمخالفة لشروط التخصيص أو عدم الجدية فى السداد أو التنفيذ.

أوضح محمد عبدالله أنه تم سحب قطعة الأرض وما عليها من مبانى رقم ١ بلوك ١/ ١٥ المجاورة ١٤ غرب سوميد، وذلك لتغيير النشاط من سكني إلى إداري بالمخالفة لشروط التخصيص، وتم أيضا سحب "ممشى سياحى" خلف القرية السياحية الرابعة وذلك لعدم إثبات الجدية ومخالفة اللائحة العقارية.

وأضاف "محمد عبدالله" أن القيمة التقديرية تتجاوز ١٧٥ مليون جنيه مما يؤكد حجم الأصول العقارية التى تستردها الدولة لضخها مجددا في خطط التنمية العمرانية

وأكد رئيس الجهاز أن قرارات السحب جاءت بعد استنفاذ جميع الإنذارات والمهل القانونية الممنوحة للمخصص له الأرض، حيث تبين عدم الجدية في رجوع الشيء لأصله وعدم إثبات الجدية فى التنفيذ ويعد ذلك مخالفا لأحكام اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

الجدير بالذكر تم تنفيذ قرارات السحب بقيادة المهندس راضي خليل نائب رئيس الجهاز للقطاع الثالث وحضور الدكتور مصطفى عرندة المشرف العام على القطاع الثالث، ,مختار عبدالحميد رئيس لجنة السحب بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية المختصة بقيادة العميد محمد بهجت رئيس قسم شرطة التعمير، والمقدم مصطفى عابد رئيس مباحث التعمير وبحضور الأمن الادارى بقيادة العميد أحمد فوزى، حازم محمد مدير أمن الجهاز ورجال الأحياء والأمن والتشغيل والصيانة والكهرباء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سحب قطعة أرض ممشى سياحى جهاز مدينة 6 أكتوبر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو