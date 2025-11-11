قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، إن قطاع التطوير العقاري يساهم بـ 20% من الدخل القومي المصري، ويسهم في توفير وإيجاد 6 ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى تشغيل 100 صناعة تعمل بشكل وثيق مع القطاع.

وأضاف صبور، أن القطاع العقاري شهد طفرة كبيرة جداً خلال الـ10 سنوات الأخيرة، حيث يجري العمل حالياً على تنفيذ 37 مدينة جديدة، منها 20 مدينة تخطت نسب التنفيذ فيها معدلات عالية جداً، إلى جانب بدء تنفيذ الـ 17 مدينة الأخرى.

وأشار إلى أن الدولة نفذت أيضاً حوالي 7 آلاف كيلومتر من الطرق، مؤكداً أن هذه الطفرة في البنية التحتية والأساسية تمهد الطريق أمام المطورين العقاريين للعمل بقوة وتوسيع أعمالهم.

وشدد على ضرورة مناقشة موضوعات حيوية لضمان تحقيق نجاح أكبر للقطاع، منها تطوير منظومة تصدير العقار، ومنظومة التمويل البنكي، وكذلك تنظيم المهنة من خلال إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين.

وأكد من واقع تجربته التي تمتد لتواجد شركته في 6 دول مختلفة، أن المطور المصري بات ينظر إليه عالميا بخبرة ومصداقية، وأن ما تم ممارسته على مدى الأربعين سنة الماضية جعل النظرة العالمية للمطور المصري نظرة هامة، ورأى أن شركات مصرية كثيرة أصبحت شركات عالمية بامتياز.

وأشار المهندس صبور إلى أن السوق العقاري شهد العديد من المتغيرات خلال الفترة الراهنة، حيث بدأ العميل ينظر إلى العقار ليس فقط على أنه مخزن للقيمة، بل أصبح أيضاً مصدر للدخل، وهي أحد التغيرات الرئيسية التي طرأت على السوق.

اقرأ أيضًا:

تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

من المنزل.. تعرف على طريقة شحن كارت الكهرباء في أيام الإجازات

تعديل محتمل في رسوم تأشيرة دخول مصر.. ما السعر المقترح الجديد؟