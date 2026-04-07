أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بدء استقبال طلبات سداد تكلفة الوصلة الرئيسية للغاز الطبيعي للمدن الجديدة إلكترونياً.

ويأتي هذا الإجراء تيسيراً على المواطنين، حيث لن تكون هناك حاجة للتوجه إلى مركز خدمة العملاء بالمركز التكنولوجي.

وأكد جهاز المدينة أنه يبدأ العمل بهذا الإجراء اعتباراً من يوم الخميس الموافق 8 أبريل 2026.

وتابع الجهاز: تهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة وتحقيق التحول الرقمي.

