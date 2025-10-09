كتب- محمد عبدالناصر:

عقب تفقده الطرق والمحاور بمدينة الشروق، اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية اليوم بمتابعة أعمال تطوير المحاور والطرق الرئيسية والإسكان بمدينة بدر، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وَاستهل وزير الإسكان جولته بمدينة بدر، بتفقد وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين"، محور متوسطى الدخل بعدد 44 عمارة بالحي الرابع شاملة أعمال تنسيق الموقع العام، كما صعد الوزير إحدى العمارات بالمشروع للإطمئنان على تنفيذ الأعمال وفق المواصفات المطلوبة، وتفقد إحدى الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من التشطيبات الداخلية بها لمتابعة جودة التشطيبات وضمان تسليم الوحدات للمستحقين بأعلى مستوى.

ثم تجول المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، بأعمال تطوير المحاور والطرق الرئيسية التي تم وجار تطويرها بالمدينة، ومنها مدخل المدينة من طريق السويس بطول حوالي ٣.٦كم، وطريق سعد زغلول بطول ٢.٢ كم، وطريق المشير أحمد بدوي من الجامعة الروسية وحتى تقاطع منطقة هليوبليس بطول ٢.٢كم، وطريق الجامعات بطول ٥.٧كم، إلى جانب أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الأخرى.

والتقى المهندس شريف الشربيني خلال الجولة، عددا من الأهالي مشيدين بالجهود المبذولة لتطوير المدينة وتقدموا بعدد من المطالب فيما يخص مشروعات الإسكان الاجتماعي ومنظومة مياه الشرب، حيث كلف الوزير رئيس جهاز مدينة بدر بتلبية كافة طلبات المواطنين والتواصل المستمر معهم والاستماع إلى كافة مطالبهم ومقترحاتهم.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بالاهتمام بأعمال الزراعة والمسطحات الخضراء على الطرق، بجانب ضرورة متابعة أعمال الصيانة والنظافة وإزالة المخلفات، والعمل على منع الظواهر العشوائية وتنظيم حركة السير بالطرق بالتنسيق مع الجهات المختصة.