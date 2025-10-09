صور.. وزير الإسكان يتفقد مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة



أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة تفقدية للأعمال الجاري تنفيذها بمشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض، ومحطة رفع صرف صحي امتداد جنوب المستثمرين بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ.



وبحسب بيان الوزارة، اليوم، اطلع المهندس شريف الشربيني، على الموقف التنفيذي للمشروع وعدد الوحدات التي تم تسليمها والمتبقي، وفقا لخطة التسليم.



والتقى المهندس شريف الشربيني، خلال الجولة، مع عدد من السكان الحاجزين في المشروع مطالبين بالانتهاء من أعمال تنسيق الموقع المحيط بالمشروع، حيث اصطحبهم الوزير لتفقد المنطقة، موجهًا رئيس جهاز المدينة بتنفيذ الطلبات الخاصة بهم، كما وجه بدفع الأعمال في عدد من المناطق وتكثيف العمالة والانتهاء من أعمال الطرق والمسطحات، وإضاءة المناطق التي تم شغلها من قبل الحاجزين.



وشدد وزير الإسكان، على سرعة الانتهاء من مشروعات الخدمات وتلافي الملاحظات، بهدف تسليم الوحدات في المواعيد المقررة، وتوفير مختلف سبل الراحة للقاطنين بالمشروعات والمنتقلين للسكن.



وخلال الجولة، أوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض يتكون من 364 عمارة "المنطقة الأولى 196 عمارة، المنطقة الثانية 149 عمارة، المنطقة الثالثة بأسانسير 19 عمارة".



وأضاف أنه يوجد بالمشروع مركز طبي، وحضانة، ومشروع مدرسة تعليم اساسي، كما يجرى العمل على طرح عدة محلات بالمشروع.



وعقب تفقده مشروع سكن مصر، تفقد وزير الإسكان، ومرافقوه، محطة رفع صرف صحي امتداد جنوب المستثمرين، والذي تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية منه مؤخرًا، بطاقة تصميمية حوالي 208 آلاف م3/ يوم، موجهًا بالمتابعة الدورية لأعمال التشغيل والصيانة.



واستمع وزير الإسكان، إلى شرح عن المشروع، حيث تبلغ الطاقة التصميمية الإجمالية للمحطة شاملة المرحلة الثانية، حوالي 414 ألف م3/ يوم، كما تفقد غرفة التحكم بمكونات المحطة.



