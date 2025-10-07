تظهر الأرقام أن متوسط الدخل في مصر خلال السنوات العشر الماضية ارتفع تدريجيًا من عام 2016 حتى 2025 بنسبة 85%، في حين قفزت أسعار الشقق بوتيرة متسارعة تراوحت بين 650–750%، ويكشف ذلك عن فجوة واسعة، حيث نمت الأسعار أسرع من الأجور بنحو 7 مرات.

ويعني هذا أن شراء شقة مساحتها 100متر مربع، كان ممكنًا لمتوسطي الدخل في حدود 13 سنة عام 2016، وصار يتطلب نحو 50 سنة عام 2025 (إن كان الاعتماد على الدخل الشهري فقط).

اقرأ أيضًا:

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر