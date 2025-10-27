"الإسكان" تُعلن تفاصيل تنفيذ شقق "سكن لكل المصريين" بـ5 مدن جديدة

كتب- محمد عبد الناصر:

قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع الموقف التنفيذي والأعمال الجارية بعددٍ من مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدن: العلمين الجديدة، وأكتوبر الجديدة وقنا الجديدة، وحدائق العاصمة، وحدائق العاشر من رمضان، والتي يتم تنفيذها في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير المسكن الملائم، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 في مجال التنمية العمرانية المستدامة.

واستعرض وزير الإسكان نتائج الزيارات والجولات الميدانية بالمشروعات، وكذا التقارير الدورية عن موقف الأعمال ونسب التنفيذ، مشددًا على أهمية تكثيف الأعمال بمختلف البنود، والحرص على الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وضرورة مواصلة المتابعة الميدانية المستمرة؛ لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ والمظهر العام.

وتفقد مسؤولو جهاز مدينة العلمين الجديدة وحدات "سكن لكل المصريين" والمحاور والمداخل الرئيسية المحيطة بها، بحضور مسؤولي الشركات المنفذة للأعمال، حيث يضم المشروع 83 عمارة سكنية وبتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 2 مليار و200 مليون جنيه.

وتفقد مسؤولو جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، الأعمال الأخيرة لـ55 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والمخطط بدء تسليمها للمواطنين قريبًا، بحضور ممثلي جهات الإشراف والشركات المنفذة لأعمال الطرق والمرافق والكهرباء.

وتفقد مسؤولو الإسكان، في قنا الجديدة، مشروع "سكن لكل المصريين" بالحي السكني الأول، وتم التوجيه بتكثيف أعمال الزراعة وزيادة المسطحات الخضراء والأشجار بالجزر والميادين، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وتحسين جودة الحياة للسكان.

وتابع مسؤولو الإسكان أعمال تنفيذ مشروع "سكن كل المصريين" نموذج 90 مترًا للوحدة بإجمالي (552) وحدة، بنسبة تنفيذ متقدمة، ونموذج 75 مترا للوحدة بإجمالي (180) وحدة، بنسبة تنفيذ متقدمة.

وقام مسؤولو جهاز مدينة حدائق العاصمة بجولة تفقدية موسعة داخل مواقع تنفيذ مشروع الإسكان المتوسط ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين- محور متوسط الدخل"، لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على أحدث مستجدات الأعمال.

وأوضح مسؤولو الجهاز أن المشروع يضم (٣٠٧) عمارات، بإجمالي (٧٣٦٨) وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين ١٠٠ و١١٠ و١٢٠ م²، كاملة التشطيب، بارتفاع ٦ أدوار لكل عمارة، وتشمل أعمال الربط على المرافق وتنفيذ تنسيق الموقع العام.

وتفقد ممثلو وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان وجهاز حدائق العاشر من رمضان، مواقع العمل بمشروع الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"؛ لمتابعة جودة التشطيبات والأعمال المنفذة طبقًا للمواصفات المعتمدة، ومراجعة معدلات الأداء ونسب الإنجاز على أرض الواقع.

