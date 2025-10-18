أماكن وأسعار شقق بيتك في مصر للمصريين بالخارج

من العشوائيات إلى الكمباوندات.. فيديو لشقق التطوير الحضري بالقليوبية

بدأت وزارة الإسكان، اليوم السبت، في طرح 785 وحدة إسكان فاخر بالعاصمة الإدارية والمدن الساحلية ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "بيتك في مصر" المخصصة للمصريين بالخارج.

وأضافت الوزارة، أن سداد جدية الحجز يبدأ اليوم السبت الموافق 18 أكتوبر ويستمر حتى 23 أكتوبر 2025 وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمبادرة "بيتك في مصر"، من هنا.

ويتضمن الطرح وحدات سكنية في 4 مدن جديدة هي: العاصمة الإدارية، العلمين، المنصورة الجديدة، ومارينا العلمين، في حوالي 8 مشروعات.

أماكن وأسعار الشقق

1- شقق إدارية في كمبوند مزارين بالعلمين الجديدة، سعر الوحدة الـ94 مترًا يبلغ 5 ملايين و535 ألف جنيه.

2- فيلات في مشروع M8 بمنطقة مارينا في العلمين، حيث تراوحت الأسعار بين 13 مليونًا و413 ألف جنيه، و16 مليونًا.

3- شقق في الداون تاون بالعلمين الجديدة، حيث سجلت الشقة الـ195 مترًا مبلغ 5 ملايين و647 ألف جنيه، والشقة الـ312 مترًا سجلت 8 ملايين و99 ألف جنيه.

4- الأبراج الشاطئة، حيث سجلت الشقة الـ347 مترًا مبلغ 32 مليونًا و217 ألف جنيه.

5- الحي اللاتيني في العلمين الجديدة، حيث سجلت الشقة الـ201 متر مبلغ 5 ملايين و427 ألف جنيه.

6- فيلات زاهية في المنصورة الجديدة، حيث سجلت الفيلا الـ399 مترًا مبلغ 12 مليونًا و371 ألف جنيه، والفيلا الـ334 مترًا سجلت 8 ملايين و500 ألف جنيه.

7- شقق مشروع الممشى في العاصمة الإدارية حيث سجلت الشقة الـ168 مترًا مبلغ 4 ملايين و676 ألف جنيه.

8- شقق جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية، حيث سجلت الشقة الـ154 مترًا مبلغ 5 ملايين و876 ألف جنيه.

