وزير الإسكان يُعلن الانتهاء من مشروعات الكهرباء والإنارة بالتجمعات البديلة بمنطقة "شمس الحكمة"

كتب : محمد عبدالناصر

02:18 م 15/10/2025

مشروعات الكهربا

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الانتهاء من تنفيذ أعمال الكهرباء والإنارة بمناطق التجمعات السكتية البديلة بالكامل بمنطقة "شمس الحكمة" ضمن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة، إلى جانب إجراء الاختبارات الفنية اللازمة لتلك الأعمال، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة، بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتوفير بيئة معيشية آمنة ومتكاملة للسكان.


وأكد المهندس شريف الشرببيني، على ضرورة سرعة الانتهاء من كافة الملاحظات المتبقية في الأعمال التنفيذية والالتزام التام بمعايير الجودة والسلامة الفنية في جميع مراحل التنفيذ للمشروعات، والعمل على استكمال باقي المشروعات في أسرع وقت ممكن تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة الرامية إلى تحقيق التوازن العمراني وتوسيع فرص التملك للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

مشروعات الكهربا


المهندس شريف الشربيني زير الإسكان شروعات الكهرباء

