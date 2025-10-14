سفلز: مصر تستهدف مضاعفة الغرف الفندقية لـ 470 ألف غرفة بحلول 2028

قالت شركة سفلز للاستشارات العقارية إن القطاع الفندقي في مصر يواصل نموه القوي مدعومًا بالمبادرات الحكومية الهادفة إلى مضاعفة السعة الفندقية لتصل إلى نحو 470 ألف غرفة بحلول عام 2028، في إطار خطة الدولة لتعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية.

وأوضحت الشركة، في تقرير عن السوق العقاري المصري، أن العلامات الفندقية العالمية تواصل التوسع في السوق المصري، مع تزايد الاهتمام بمشروعات إعادة توظيف المباني التاريخية في وسط القاهرة وتحويلها إلى فنادق تلائم الاتجاهات الحديثة في صناعة الضيافة. وأضاف التقرير أن معدلات الإشغال الفندقي بلغت نحو 75% في بداية عام 2025، ما يعكس ثقة السائحين والمستثمرين في مصر كوجهة سياحية عالمية رائدة.

وفيما يتعلق بالقطاع الإداري، أشار تقرير سفلز إلى وجود فجوة ملحوظة بين العرض والطلب على المساحات الإدارية، نتيجة تركز عدد كبير من المطورين، خاصة الجدد منهم، على بيع وحدات مكتبية صغيرة المساحة للمستثمرين الأفراد، وهو ما لا يتناسب مع احتياجات الشركات العالمية التي تبحث عن مساحات مكتبية كبيرة وعالية الجودة ضمن فئة المكاتب الفاخرة.

وأكدت شركة سفلز أن القطاع الإداري يحمل فرصا واعدة للمستثمرين المؤسسيين ومزودي مساحات العمل المشتركة، القادرين على تقديم مساحات مرنة ومجهزة بالكامل وجاهزة للاستخدام الفوري، بما يتماشى مع احتياجات بيئة العمل في السوق المصري.