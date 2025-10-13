قالت رانيا نظمي، رئيس قطاع الاستشارات الاستراتيجية بشركة "سفلز" للاستشارات العقارية، إن السوق العقارية تشهد عملية تصحيح حاليًّا من خلال خروج المضاربين في العامين الماضيين، بجانب استقرار الأسعار حاليًّا والاعتماد على مشتر مستدام لا مضارب.

وأضافت نظمي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت بشكل كبير بسبب قرارات التعويم المتتالية؛ مما أدى إلى بحث المطورين عن حلول جديدة لمواجهة تراجع قدرة المشترين على الشراء.

وتابعت رئيس قطاع الاستشارات الاستراتيجية بشركة "سفلز" للاستشارات العقارية: اعتمد المطورون على مد فترات السداد، والتي وصلت إلى 12 سنة، بجانب تنفيذ وحدات بمساحات أقل.

وأكدت نظمي أن السوق حاليًّا تشهد حالةً من التباطؤ في البيع؛ ولكن المبيعات حقيقية بعيدًا عن المضاربة، والتي كانت ترفع المبيعات في السنوات الماضية.

