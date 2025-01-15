أسعار وسداد حتى 9 سنوات.. أفضل مشروعات التجمع السادس بالقاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

مدينة القاهرة الجديدة تعتبر من أهم المدن التي يبحث المواطنين عن شراء وحدات فيها، نظرًا لما تتمتع بع من مشروعات عقارية مختلفة ومتنوعة، وموقعها المتميز والخدمات المختلفة المتواجدة بها.

وتم مؤخرا الإعلان التجمع السادس في المدينة، ليضم هذا التجمع مجموعة متنوعة من المشاريع المتميزة، ويقدم Property Search أفضل المشاريع في قلب التجمع السادس، بخبرة السنوات في عالم العقارات وعبر استراتيجيتنا التي نضع من خلالها العملاء في المقام الأول، ونسهل عليك حصولك على وحدة سكنية أو تجارية بأفضل تسهيلات السداد، بجانب تقديم الأسعار التنافسية الغير مسبوقة والتي تمنحك إياها على طبق من ذهب.

التجمع السادس من وجهة نظر خبراء Property Search هي البيئة السكنية والتجارية والإدارية التي سيقبل عليها الملاك من كل مكان في 2025، ويمكن الاستفادة الآن من خلال الأسعار التنافسية والعروض التي تنطلق عبرها شركات العقارات وتتنافس لتقدم الآن الأفضل من حيث السعر والمواصفات.

وجاءت أهم المشروعات التي مازالت في فترة اللونش الآن على النحو التالي::

كمبوند ماليف التجمع السادس

كمبوند ماليف يوفر الرفاهية والسعادة والخصوصية في وقت واحد من خلال مساحات خضراء تطل عليها الوحدات، ومساحات مائية تدب روح الحياة والحيوية في المكان، وكل المرافق والخدمات التي تعين الأسرة على العيش بسعادة وتتمتع بالمفهوم الأوروبي السكني الحديث.

في موقع مميز على الطريق الأوسطي بإمكانك الوصول بكل سهولة إلى شقتك أو فلتك بالمشروع، فالمشروع صمم على مساحة 60 فدان ليضم مجموعة من الوحدات التي تلبي كافة احتياجات العملاء، من استوديوهات وشقق، وبنتهاوس ودوبلكس، بمساحات تبدأ من 56 متر مربع وأسعار تبدأ من 54,000 جنيه وباقات تقسيط مرنة بداية من 5% مقدم وسداد حتى 9 سنوات.

كمبوند جلين التجمع السادس Glen New Cairo

نعدك في Property Search أن نضع بين يديك العديد من الخيارات التي تتناسب مع ذوقك، وتناسب ميزانيتك، أولوياتك لدينا هي الخطوة الأولى التي نسعى إلى تحقيقها، ولذلك نقدم إليك حياة رفاهية أوروبية توفر إليك، وبذلك الاستمتاع والرفاهية وكل المميزات التي تبحث عنها فنحن نخرج من حيث البنايات التقليدية إلى المشروعات العصرية من خلال المشروع.

المشروع عبارة عن مدينة متكاملة صُمم على مساحة 300 فدان والمشروع متكامل الخدمات يحتوي على العديد من المرافق المميزة والخدمات كما أنه يضم الكثير من العناصر الترفيهية، ويتميز المشروع بوجود أكثر من 300 فيلا، والأسعار مميزة تبدأ من 18,000,000 جنيه.

كمبوند ميدتاون إيست التجمع السادس Midtown East New Cairo

كمبوند ميدتاون ايست التجمع السادس فرصة للذين يبحثون عن الفلة المستقلة التي تتناسب مع أسرتك بحمامات سباحة وفيو رائع، نقدم لك عبر Property Search وحدة بمواصفات أوروبية وطابع راقي وغير مسبوقة والخصوصية التي تبحث عنها لأسرتك.

والمشروع يضم الفلل المتنوعة المساحة التي تبدأ من 360 فدان، ليس ذلك فقط بل، أن الأسعار مميزة في فترة اللوشن تبدأ من 17,900,000 جنيه وباقات التقسيط تبدأ من 10% مقدم وسنوات السداد تصل إلى 8 سنوات.

كمبوند نول التجمع السادس Noll New Cairo

يعتبر كمبوند نول أفضل مشاريع التجمع السادس الجديدة وهو مشروع يقع في قلب القاهرة الجديدة مباشرة على الطريق الدائري يتميز المشروع بلمسات عصرية بأيدي أفضل الشركات الهندسية، وهو ما جعله تحفة معمارية تجمع بين عناصر الطبيعة وتصميمات عصرية غير مسبوقة.

والمشروع يتميز بصورة واضحة بتنوع مساحة الوحدات التي تناسب الجميع، فالمساحات متنوعة نتيجة لتنوع الشقق، والدوبلكس والبنتهاوس، والمساحات تبدأ من شقق غرفة واحدة وحتى 4 غرف، وأسعار مميزة تبدأ من 4 مليون، غير باقات التقسيط التي ستسهل عملية التقسيط فتبدأ من 10% مقدم وسنوات السداد تصل إلى 8 سنوات.