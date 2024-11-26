الإسكان: هذه الفئات لها الأولوية في حجز وحدات "سكن لكل المصريين 5"

كتبت - داليا الظنيني:

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه جرى اليوم فتح باب شراء كراسة الشروط ودفع مقدمات جدية الحجز للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، لجميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم.

وقال "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، المذاع على قناة "الحياة"، اليوم الثلاثاء: يمكن للمواطنين الحصول على كراسات الشروط من مكاتب البريد خلال الشهر الجاري، مع إعطاء الأولوية لذوي الهمم.

وتابع: شهد مشروع "سكن لكل المصريين 5" إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم طرح أكثر من 78 ألف وحدة سكنية جديدة في مختلف المحافظات، وحتى الآن، تم بيع أكثر من 43 ألف كراسة شروط، لذوي الهمم.

وأوضح خطاب أن الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع "سكن لكل المصريين 5" يخضع لشروط محددة، وأنه سيتم إعطاء الأولوية لبعض الفئات، أولها الأكبر سنًا، ثم الأسر الأكثر عددًا، ثم الأصغر سنًا.

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