وزير الإسكان يستعرض التجربة العمرانية المصرية بـ"سيتي سكيب"

كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني التجربة العمرانية المصرية بمختلف تجلياتها، سواءً في إنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، أو توفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لشرائح المجتمع، أو تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، بجانب عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الإسكان في جلسة حوارية مع نظيرته البحرينية المهندسة آمنة بنت أحمد الرميحي، وذلك على هامش معرض "سيتي سكيبط المنعقد بالرياض، بحضور ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية.

وأشار الشربيني إلى أهم المشروعات الرائدة التى حققتها مصر خلال السنوات الماضية بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمقدمتها مشروعات منطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية، والتي يتم تنفيذها لأول مرة بمصر، وكذا مشروعات مدينة العلمين الجديدة "باكورة المدن الجديدة بالساحل الشمالي الغربي" وغيرها من المشروعات بمدن الجيل الرابع.

ولفت إلى الفرص المتاحة بمختلف أنواعها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم خاصة أشقائنا المستثمرين بدول الخليج، وكذا استعداد مصر ممثلة بوزارة الإسكان لتصدير ومشاركة تجربتها العمرانية مع الأشقاء بالدول العربية والإفريقية، إضافة إلى تصدير العقار في إطار المحفزات التي توفرها الدولة لحصول غير المصريين على العقار داخل مصر.

وأوضح الوزير تجربة مصر ممثلة بوزارة الإسكان في الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين لتنفيذ عدد من المشروعات العمرانية الرائدة، وقد حققت تلك المشروعات نجاحًا كبيرًا، ووفرت أنماطًا متعددة من المنتجات العقارية، مؤكدًا أن مصر لديها قدر كبير من المرونة والاستيعاب لكل أشكال المشاركة مع القطاع الخاص.