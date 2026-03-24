الإسكان تصدر 12 قرارًا لإزالة مخالفات البناء بالساحل الشمالي وغرب بورسعيد

كتب : محمد عبدالناصر

10:50 ص 24/03/2026

المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 12 قرارًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق مختلفة تقع تحت ولاية جهازي تنمية (القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي – غرب بورسعيد).

وشددت وزيرة الإسكان، على مواصلة جهود أجهزة وزارة الإسكان في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.

وتمثلت المخالفات والتعديات في إقامة تندات خشبية وبناء روف وأسقف خرسانة وبناء غرفة وأدوار أرضي ومتكرر وبناء خزان مياه بسقف خرساني بأنشطة وارتفاعات ومساحات مختلفة، وذلك دون الحصول على تراخيص، ودون سند قانوني.

وزارة الإسكان مخالفات البناء راندة المنشاوي الساحل الشمالي غرب بورسعيد

