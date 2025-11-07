إعلان

بتقنية 360 درجة | شاهد مركب خوفو في المتحف المصري الكبير

كتب : مصراوي

03:43 م 07/11/2025

مركب خوفو - المتحف المصري الكبير

– مارينا ميلاد:

في مبنى منفصل بالمتحف المصري الكبير، يقف مركب الملك خوفو المكسو من خشب الأرز والأكاسيا في وضع إبحار من الجنوب إلى الشمال. هذا المركب، الذي يُوصف بأنه "أكبر وأقدم قطعة أثرية خشبية في التاريخ"، كُشف عنه لأول مرة بعد الافتتاح الرسمي للمتحف يوم 1 نوفمبر.

فهو يتوسط قاعة بمساحة 4 آلاف متر مربع، وحوله تتوزع صور مراحل اكتشافه، وإعادة بنائه، وترميمه، ونقله من الركن الجنوبي لهرم الملك خوفو، ثاني ملوك الأسرة الرابعة، إلى هنا. يجاوره، مركب ثانية، لازالت تخضع لأعمال الترميم والتجهيز.

في الشكل التفاعلي التالي، يمكنك أن ترى المركب الأول المكتمل بتقنية 360، وتضغط على العلامات الظاهرة عليه لتعرف عنه أكثر.

  • اقرأ عن جناح الملك توت عنخ آمون:

السحر لمن يقترب من الملك.. لقاء توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير (قصة مصوّرة)

  • اقرأ قصة المتحف المصري الكبير وساكنيه من الملوك والملكات:

داخل المتحف المصري الكبير.. شاهد حكاية 7 آلاف سنة

