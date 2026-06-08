كشف عثمان هاشم، محامي أسرة المجني عليها في قضية مقتل السيدة "سلمى" بقرية الكوم الأخضر التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تفاصيل جلسة المحاكمة التي انتهت بمعاقبة الزوج بالسجن المؤبد.

وقال المحامي إن محكمة جنايات شبين الكوم أصدرت حكمها بالسجن المؤبد خلال جلسة عقدت في 3 يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن القضية شهدت إجراءات سريعة نسبيًا بعد تحولها إلى قضية رأي عام.

محامي أسرة الضحية يكشف كواليس الحكم بالمؤبد



وأوضح أن هيئة المحكمة اكتفت بما تضمنته أوراق القضية من أدلة وتحقيقات، وقررت عدم سماع الشهود بعدما رأت أن ملف الدعوى يتضمن ما يكفي للفصل في القضية.

وأضاف أن المحكمة استندت إلى الأدلة الفنية والتحريات وأقوال المتهم خلال التحقيقات، إلى جانب باقي المستندات المرفقة بأوراق الدعوى.

أسباب استبعاد عقوبة الإعدام بحق قاتل زوجته

وأشار محامي الأسرة إلى أن المحكمة لم ترَ توافر ظرف سبق الإصرار والترصد بالشكل القانوني الذي يبرر توقيع عقوبة الإعدام.

وأوضح أن التحقيقات كشفت وقوع مشادة بين الزوج وزوجته، أعقبها نزول المتهم إلى الطابق السفلي وجلوسه مع والديه لفترة من الوقت، قبل أن يعود مجددًا إلى الشقة ويرتكب الجريمة.

وأكد أن هذا التسلسل الزمني كان من الأسباب الرئيسية التي دفعت المحكمة إلى استبعاد وصف سبق الإصرار والترصد، ومن ثم الاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد.

تحرك قانوني لضم حضانة الطفلين لجدتهما

وأوضح عثمان هاشم أن أسرة المجني عليها تستعد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بضم حضانة طفلي الضحية إلى جدتهما من ناحية الأم.

وأضاف أن الطفلين يمران بظروف نفسية صعبة بعد مشاهدتهما الواقعة داخل منزل الأسرة، مشيرًا إلى أن الأسرة ترى أن مصلحتهما تقتضي انتقال رعايتهما إلى أسرة الأم خلال المرحلة المقبلة.

فرص كبيرة لتأييد حكم المؤبد

وشدد محامي الأسرة على أن فرص تأييد الحكم خلال درجات التقاضي التالية تبدو كبيرة، موضحًا أن ملف القضية يتضمن أدلة قوية دعمت الاتهام.

وأضاف أن أوراق الدعوى لا تحتوي، من وجهة نظره، على أسباب قانونية جوهرية قد تؤدي إلى تخفيف العقوبة أو تعديلها إلى عقوبة أقل من السجن المؤبد.

تفاصيل مقتل ضحية الكوم الأخضر

وتعود أحداث القضية إلى منتصف مايو الماضي، عندما شهدت قرية الكوم الأخضر التابعة لمركز شبين الكوم جريمة مأساوية إثر اعتداء زوج على زوجته داخل منزل الأسرة باستخدام سلاح أبيض بسبب خلافات أسرية متكررة.

وأسفرت التحريات عن ثبوت تورط الزوج في الواقعة، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، قبل أن تحيله النيابة العامة إلى محكمة جنايات شبين الكوم التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد.