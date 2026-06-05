كشف مصدر بمحافظة القليوبية، كواليس جديدة في واقعة اتهام مسؤول بالتعليم بابتزاز ولية أمر طالبة، مؤكدًا أن نيابة أول بنها أنهت الاستماع إلى أقوال ولية الأمر، وصرحت لها بالانصراف من سراي النيابة عقب الانتهاء من تسجيل شهادتها وأقوالها في الواقعة.

سماع أقوال كـ "شاكية"

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن ولية الأمر لم تكن متهمة أو مقبوضًا عليها حتى يتم إخلاء سبيلها، ولم يتم توجيه أي اتهامات إليها نهائيًا، موضحًا أن استدعاءها جاء بصفة قانونية باعتبارها "شاكية ومجني عليها" في صلب التحقيقات، وذلك لسماع أقوالها حول واقعة الابتزاز المتداولة، دون اتخاذ أي إجراءات اتهامية بحقها.

استمرار التحقيقات

وأشار المصدر إلى أن جهات التحقيق تواصل فحص جميع ملابسات الواقعة، وتفريغ الأحراز والاستماع إلى الأطراف المعنية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

ضبط مسؤول التعليم

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على مدير بإدارة التعليم الإعدادي بالقليوبية، لاتهامه بابتزاز ولية أمر طالبة مقابل نقل ابنتها من إحدى المدارس وتعديل درجاتها.

تفاصيل الواقعة

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام مدير بإدارة التعليم الإعدادي بالقليوبية بابتزاز ولية أمر طالبة والتلفظ معها بألفاظ خادشة للحياء، مقابل نقل ابنتها من إحدى المدارس وتعديل درجاتها.

أقوال ولية الأمر

وبالفحص أمكن تحديد ولية الأمر المشار إليها، وبسؤالها قررت أنها كانت ترغب في نقل نجلتها إلى إحدى المدارس بنطاق محل سكنها بمحافظة الإسكندرية عقب انفصالها عن زوجها، ولدى رفض إدارة المدرسة طلبها توجهت إلى الجهة المختصة، حيث تقابلت مع المسؤول المشار إليه، والذي قام بابتزازها مقابل مساعدتها في إنهاء إجراءات نقل ابنتها.

الإجراءات القانونية

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، المقيم بدائرة مركز شرطة بنها، والذي صدر بحقه قرار سابق بالإيقاف عن العمل من الجهة الإدارية المختصة على خلفية الواقعة، فيما تباشر النيابة العامة التحقيق معه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.