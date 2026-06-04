أصدرت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الخخميس، قرارًا بإحالة 8 من المسئولين والعاملين الحاليين والسابقين بالوحدة المحلية لمركز باريس إلى النيابة العامة، للتحقيق في واقعة سرقة الكابلات البيئية الخاصة بتشغيل محطة المياه الجنوبية بمدينة باريس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لجنة لفحص المحطة والمستندات

وأوضحت محافظ الوادي الجديد أن القرار جاء عقب تشكيل لجنة من إدارتي المراجعة الداخلية والحوكمة والشئون القانونية بديوان عام المحافظة، لمعاينة محطة المياه وفحص المستندات والسجلات المرتبطة بها، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أوجه القصور والمسئوليات داخل الوحدة المحلية بمركز باريس.

وأضافت أن اللجنة بدأت أعمالها بناءً على خطاب وارد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تضمن واقعة سرقة الكابلات البيئية عقب تسليم محطة المياه في أبريل 2023 إلى الوحدة المحلية بمركز باريس، لتتولى أعمال التشغيل والصيانة بعد استلامها ابتدائيًا من الشركة المنفذة.

كابلات بقيمة 1.5 مليون جنيه

وكشف التقرير وجود قطع وسرقة في الكابلات البيئية بقيمة تقدر بنحو 1.5 مليون جنيه، ما تسبب في توقف محطة المياه عن العمل، وهو ما دفع المحافظة إلى إحالة الملف كاملًا إلى النيابة العامة، باعتبار أن الواقعة تمس مرفقًا عامًا وخدمة أساسية للمواطنين في مركز باريس.

تحذير من المساس بالمال العام

وأكدت المحافظ أنه لا تهاون مع أي تقصير أو إهمال يمس المرافق العامة أو يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددة على التصدي بحزم للمقصرين والمتقاعسين عن أداء واجباتهم الوظيفية، أو المتكسبين دون وجه حق.

وأضافت أن المحافظة ستتخذ الجزاءات الرادعة في إطار القانون ضد كل من يعبث بالمال العام، أو يهمل في أداء مهامه داخل الوحدة المحلية أو أي جهة خدمية.