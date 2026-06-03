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تحرك برلماني لمواجهة فوضى المحتوى الطبي على السوشيال ميديا والفضائيات

كتب : نشأت حمدي

12:55 م 03/06/2026

النائب محمد عبد الله زين الدين

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طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بمواجهة حالة فوضى نشر المحتوى الطبي والصحي عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبعض القنوات الفضائية، محذرًا من خطورة انتشار المعلومات الطبية المضللة، والوصفات العلاجية غير المعتمدة التي تهدد صحة المواطنين وتعرض حياتهم للخطر.

فوضى المحتوى الطبي على التواصل الاجتماعي والفضائيات تهدد المجتمع

وأكد زين الدين، في بيان أصدره اليوم، أن بعض المنصات الإعلامية والإلكترونية تحولت إلى ساحات مفتوحة أمام غير المتخصصين والدخلاء على المهنة للترويج لنصائح وعلاجات تفتقر إلى الأسس العلمية، الأمر الذي يتسبب في تضليل المرضى ودفعهم إلى اتخاذ قرارات علاجية خاطئة قد تكون عواقبها كارثية.

وطالب النائب الحكومة بسرعة اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة للقضاء على هذه الظاهرة، وفي مقدمتها إنشاء منصة إلكترونية رسمية موحدة للتحقق من تراخيص ومؤهلات جميع مقدمي المحتوى الطبي والصحي.

تشديد الرقابة على البرامج الطبية

كما دعا إلى تشديد الرقابة على البرامج الطبية في الفضائيات وصفحات التواصل الاجتماعي، ومنع ظهور غير المتخصصين للحديث في الشأن الطبي، وتغليظ العقوبات القانونية ضد من يمارس المهنة دون ترخيص أو يروج لمعلومات ووصفات طبية مضللة عبر الإنترنت، أو وسائل الإعلام، مع إلزام منصات التواصل الاجتماعي بحذف المحتوى الطبي المخالف، والتعاون مع الجهات المختصة لرصد الحسابات الوهمية والمضللة.

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السوشيال ميديا مجلس النواب طلب إحاطة القنوات الفضائية

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