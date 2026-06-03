"محامي الصدفة" الذي أوقف نخنوخ.. كواليس القبض على رجل الأعمال

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل مثيرة في واقعة القبض على رجل الأعمال صبري نخنوخ، وزوج فنانة شهيرة، و5 من معاونيهم، بتهمة البلطجة والسرقة بالإكراه داخل معرض سيارات بالتجمع الخامس.

وتبين من التحقيقات أن خلافاً مالياً قيمته 30 مليون جنيه وراء اقتحام المعرض، فيما قادت "الصدفة" محامياً كان يشتري سيارة لكشف ملابسات الواقعة بعد تعرضه للاعتداء من قِبل الحراس.

فيلا الـ50 مليون وخناقة نخنوخ

كشفت التحقيقات الأولية للنيابة العامة، أن الخلاف يعود إلى تعاملات مالية وعقارية بين الطرفين، حيث توجه نخنوخ إلى معرض السيارات لمقابلة مالكه ومطالبته بسداد مبالغ مالية متبقية من ثمن فيلا سبق أن باعها له بالقاهرة الجديدة.

وبحسب مصدر أمني، فإن قيمة الفيلا بلغت 50 مليون جنيه، حصل منها نخنوخ على 20 مليون جنيه، فيما تبقى نحو 30 مليون جنيه محل خلاف بين الطرفين.

وأظهرت التحقيقات أن نخنوخ حضر إلى المعرض برفقة نجل شقيقه وعدد من مرافقيه، بحثًا عن مالك المعرض، إلا أنه لم يكن متواجدًا وقت وصوله.

قصة محامي الصدفة والقبض على نخنوخ

خلال الواقعة، تصادف وجود محامٍ داخل المعرض لشراء سيارة، وأثناء معاينته إحدى السيارات نشبت مشادة مع أحد مرافقي نخنوخ، انتهت -بحسب أقواله- بالتعدي عليه بالضرب.

وعلى إثر ذلك، أبلغ المحامي غرفة عمليات النجدة، لتنتقل قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتتمكن من السيطرة على الموقف وضبط جميع الأطراف واقتيادهم إلى قسم الشرطة.

وأكد مصدر أمني أن الواقعة لم تسفر عن إصابات أو تلفيات داخل المعرض، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات مع جميع الأطراف.

نخنوخ أمام النيابة: 4 اتهامات

وقررت نيابة التجمع الخامس حبس صبري نخنوخ ونجل شقيقه و5 آخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما كلفت أجهزة المباحث بإجراء تحريات تكميلية لكشف ملابسات الواقعة وتحديد دور كل متهم.

كما أمرت جهات التحقيق بتحريز 3 سيارات ومشغولات ذهبية ومبلغ مالي وعدد من الهواتف المحمولة، لحين الانتهاء من الفحص وبيان مدى ارتباطها بالواقعة.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالسرقة بالإكراه والبلطجة والابتزاز والسب والقذف، فيما قررت إخلاء سبيل عدد من المجني عليهم بعد الاستماع إلى أقوالهم.

دفاع نخنوخ: الحبس ليس إدانة لا تستبقوا الأحداث

من جانبها، قالت أمل العربي، محامية صبري نخنوخ، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن قرار الحبس الاحتياطي لا يعد إدانة، مؤكدة وجود شهود على الواقعة ومستعدين للإدلاء بأقوالهم أمام النيابة العامة.

وأضافت أن موكلها تربطه بصاحب المعرض تعاملات مالية وعقارية سابقة، مشيرة إلى أن حقيقة ما جرى ستتضح من خلال أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة، مطالبة بعدم استباق نتائج التحقيقات أو تداول اتهامات لم تثبت صحتها حتى الآن.

ولا تزال النيابة العامة تواصل التحقيقات للوقوف على تفاصيل الواقعة وملابساتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

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