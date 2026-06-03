سادت حالة من الحزن والأسى بين أهالي قرية الدير التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، عقب مصرع شابين وإصابة شخص ثالث إثر انقلاب دراجة نارية داخل ترعة الرمادي، أثناء عودتهم من حفل زفاف فجر اليوم الأربعاء.

مصرع شابين وإصابة ثالث في حادث مأساوي بإسنا

وكان الضحايا في طريق عودتهم إلى منازلهم بعد حضور حفل زفاف بالقرية، قبل أن تنقلب الدراجة النارية التي كانوا يستقلونها داخل ترعة الرمادي في ظروف جارٍ الوقوف على ملابساتها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بإحدى الترع المارة بقرية الدير، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث.

انتشال الجثمانين ونقل المصاب للمستشفى

وأسفر الحادث عن مصرع الشابين عبده عبدالحميد ومحمود حنفي، وهما من أبناء قرية الدير، فيما أصيب شخص ثالث كان برفقتهما وقت وقوع الحادث، وتم نقله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثماني الضحيتين من مياه الترعة، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

إجراءات قانونية وتحقيقات موسعة

تم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق أعمالها لكشف أسباب الحادث وملابساته، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن عقب استكمال الفحوصات المطلوبة.

حوادث متكررة خلال التوجه والعودة من الأفراح

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام قليلة من حادث مروري آخر شهدته محافظة الأقصر، عندما اصطدمت أربع دراجات نارية بسيارة ميكروباص بالقرب من مدينة الطود أثناء توجه مستقليها إلى حفل زفاف، ما أسفر وقتها عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين.