كشف محمود عبد المنعم كهربا عن تفاصيل أزمته الشهيرة مع مرتضى منصور، والتي وقعت قبل عدة مواسم خلال فترة وجوده داخل صفوف نادي الزمالك، مؤكدًا أن الخلاف بينهما استمر لساعات طويلة قبل أن يتم احتواء الموقف.

مشاجرة كهربا مع مرتضى منصور

وقال كهربا، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الواقعة حدثت قبل إحدى مباريات القمة بين الأهلي والزمالك بيومين، موضحًا أن مرتضى منصور كان يحرص على حضور التدريبات قبل المواجهات الكبرى، وكانت تحدث أحيانًا انتقادات حادة لبعض الأشخاص يتم تداولها لاحقًا عبر وسائل الإعلام.

وأضاف اللاعب أن رئيس الزمالك السابق وجه له توبيخًا أمام الجميع، الأمر الذي دفعه للدخول في مشادة كلامية معه، خاصة أنه كان يعلم أن أسرته تتابع ما يُنشر عبر وسائل الإعلام، مؤكدًا أن الخلاف اقتصر على تبادل الكلمات الحادة ولم يتطور إلى اشتباك بالأيدي.

وأشار كهربا إلى أن المشادة استمرت لما يقرب من ثلاث ساعات، قبل أن ينتقلا إلى مكتب مرتضى منصور داخل النادي، حيث هدأت الأجواء تدريجيًا بعد حديث مطول بين الطرفين.

وأوضح لاعب إنبي الحالي أن أحد المقربين أبلغ والده بما يحدث داخل النادي، الأمر الذي دفع الأخير للاتصال به والقلق عليه بشدة، لافتًا إلى أن أكثر ما أثر فيه نفسيًا لم يكن الخلاف نفسه، بل شعوره بالندم بعد عودته إلى منزله.

بكاء كهربا بعد الأزمة

وقال كهربا: "لم أبكِ أثناء الأزمة، لكنني بكيت بشدة عندما عدت إلى المنزل، وكنت غاضبًا من نفسي بسبب وصول الأمور إلى هذا الحد، وسألت نفسي لماذا دخلت في مشادة مع شخص أكبر مني سنًا".

كما كشف اللاعب عن تطورات جديدة في اليوم التالي للأزمة، موضحًا أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من مرتضى منصور، الذي طلب منه الحضور إلى مكتبه في منطقة الدقي من أجل الرد على ما تم تداوله إعلاميًا بشأن الواقعة.

وأوضح كهربا أنه لم يكن متحمسًا في البداية لفكرة الظهور الإعلامي، إلا أن مرتضى منصور أصر على تسجيل تصريحات تنفي ما تردد حول تعرض اللاعب لأي اعتداء، مؤكدًا أن كاميرات التصوير كانت حاضرة خلال اللقاء بهدف توضيح حقيقة ما جرى للرأي العام.

واختتم كهربا حديثه بالتأكيد على أن الأزمة انتهت في ذلك الوقت، لكنها ظلت واحدة من أكثر المواقف المؤثرة في مسيرته الكروية بسبب الظروف التي صاحبتها وردود الفعل الواسعة التي أثيرت حولها.

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