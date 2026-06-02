أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، طرح الجزء الثاني من المرحلة الثامنة من مقابر الناصرية بمنطقة حبون بحي العامرية ثان، بحق الانتفاع للمواطنين الراغبين في الحصول على مدفن.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، يجري تخصيص قطعة أرض فضاء مساحتها 10 أمتار دون مبانٍ لاستخدامها كمدفن، مقابل حق انتفاع بقيمة 36 ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم الإدارية المقررة.

شروط الحصول على مدفن

وأوضح البيان أن شروط وضوابط الحصول على مدفن بجبانات الناصرية "قطعة أرض مساحتها 10م2" تشمل:

-أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية.

ـ يكون مقيمًا إقامة دائمة بمحافظة الإسكندرية.

-ألا يكون مقدم الطلب قد سبق تخصيص مدفن له أو لأحد أفراد أسرته حتى الدرجة الأولى.

- يقدم الطلب عن أسرة واحدة "زوج وزوجة وأولاد".

الأوراق المطلوبة وإجراءات التخصيص

-يرفق ملف كرتون يحتوي على صورة بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب.

-صورة بطاقة الرقم القومي للزوج أو الزوجة.

-صور بطاقات الرقم القومي للأبناء أو صور شهادات ميلادهم.

-استيفاء أي بيانات إضافية تطلبها جهة الإدارة.

وأضاف البيان أنه يتم تسليم مقدم الطلب محضر التخصيص الخاص بالانتفاع بالمدفن بعد سداد قيمة حق الانتفاع البالغة 36 ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم الإدارية المقررة.

ضوابط التنازل وإلغاء التخصيص

يلتزم المخصص له بتسليم صورة من محضر التخصيص لإدارة الجبانات بحي العامرية ثان خلال أسبوع من تاريخ تحرير المحضر، مع إلغاء التخصيص وسحب الأرض فورًا حال ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة وإعادة تخصيصها لمواطن آخر.

وأشار البيان إلى أنه لا يجوز التنازل عن المدفن المخصص لمواطن آخر إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة وسداد الرسوم المقررة للتنازل.

وأكدت محافظة الإسكندرية أنه لا توجد أي مدافن أخرى على مستوى المحافظة يجري تخصيصها للمواطنين سوى مقابر الناصرية فقط.