افتتح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، كوبري النصر العائم 2 الجديد، في خطوة تستهدف تعزيز الربط المروري بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، ودعم حركة التنقل والخدمات اللوجستية على جانبي قناة السويس.

افتتاح كوبري النصر العائم 2 بين بورسعيد وبورفؤاد

وشهدت مراسم الافتتاح إزاحة الستار عن جدارية المشروع، أعقبها جولة تفقدية للكوبري الجديد، إلى جانب تنفيذ تجربة تحميل عملية باستخدام قافلة من السيارات والمركبات بمختلف الأحجام والأوزان، للتأكد من كفاءة وسلامة العناصر الملاحية والإنشائية، فضلًا عن الطرق والمداخل المرتبطة به.

كوبري النصر العائم يستوعب 25 ألف مركبة يوميًا

ويعد كوبري النصر العائم 2 أحدث مشروعات الربط بين بورسعيد وبورفؤاد، حيث يبعد نحو 170 مترًا فقط عن كوبري النصر العائم 1، ويسهم الكوبريان معًا في تحقيق سيولة مرورية أكبر بطاقة استيعابية تصل إلى 25 ألف مركبة يوميًا.

كما يتيح الكوبري الجديد عبور سيارات النقل الثقيل بحمولات تصل إلى 100 طن للسيارة الواحدة، مقارنة بـ70 طنًا فقط في الكوبري الأول، ما يعزز حركة البضائع والنقل التجاري بين ضفتي القناة.

مواصفات كوبري النصر الهندسية

ويبلغ الطول الإجمالي للكوبري 428 مترًا، بعرض 15 مترًا، بينما يصل وزنه إلى نحو 3000 طن من الحديد، ويتكون من 5 بنتونات معدنية، تشمل بنتونًا ثابتًا من جهة بورسعيد وآخر من جهة بورفؤاد، بالإضافة إلى ثلاثة بنتونات متحركة يتم فتحها في اتجاه الجنوب لتأمين انسيابية حركة الملاحة بقناة السويس دون تأثير على حركة العبور.

تصميم وتنفيذ بأيادٍ مصرية

جرى تصميم الكوبري بالكامل بواسطة قسم التصميم بترسانة بورسعيد البحرية، مع مراعاة تطبيق معايير الاستدامة البيئية من خلال تشغيل منظومة الإضاءة باستخدام الطاقة الشمسية.

واستغرقت أعمال إنشاء الجزء المعدني نحو ثمانية أشهر، بإجمالي مليون ساعة عمل، بمشاركة نحو ألف عامل ومهندس من الشركات والترسانات التابعة لهيئة قناة السويس، بالتعاون مع عدد من الشركات الوطنية وتحت إشراف ترسانة بورسعيد البحرية.

إنجاز الأعمال المدنية خلال شهرين

ونجحت شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، بصفتها المقاول الرئيسي للمشروع، في تنفيذ الأعمال المدنية والبحرية خلال شهرين فقط، وهو ما يعكس سرعة الإنجاز وكفاءة التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة.

ويأتي افتتاح الكوبري الجديد ضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وشبكة المحاور المرورية، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين والبضائع ودعم التنمية الاقتصادية بمحافظة بورسعيد ومنطقة القناة.