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"كانوا فاكرينه سمكة".. القصة الكاملة للعثور على تمساح في المنوفية- فيديو وصور

كتب : أحمد الباهي

02:20 م 17/06/2026
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كشف مصدر مسؤول بمحافظة المنوفية تفاصيل جديدة بشأن التمساح الذي عُثر عليه أسفل كوبري قرية الفرعونية التابعة لمركز أشمون، مؤكدًا أن عمره يقدر بنحو 3 أشهر، وأن الجهات المختصة تتابع الموقف بعد العثور عليه أثناء الصيد.

بدأت القصة عندما كان عدد من الأهالي يصطادون الأسماك أسفل كوبري قرية الفرعونية، قبل أن يفاجأوا بوجود جسم اعتقدوا في البداية أنه سمكة كبيرة، ليتبين بعد ذلك أنه تمساح صغير.

أوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن الفحص المبدئي للتمساح أظهر أنه صغير السن، ويبلغ عمره نحو 3 أشهر، مشيرًا إلى أن طوله يصل إلى نحو 57 سنتيمترًا ويتناسب مع هذه المرحلة العمرية.

تحفظت الإدارة البيطرية بأشمون على التمساح، تمهيدًا لنقله إلى المكان المناسب، وسط إجراءات للتعامل معه وفق القواعد المتبعة.

أكد المصدر التجهيز لأعمال تمشيط وفحص المنطقة المحيطة بمكان العثور على التمساح، للتأكد من عدم وجود أي تماسيح أخرى داخل المجرى المائي أو المناطق المجاورة.

أشار المصدر إلى أن أعمال البحث والفحص تأتي كإجراء احترازي، في ظل احتمالية وجود تماسيح أخرى، خاصة مع تكرار الحديث عن وقائع مشابهة خلال الفترة الماضية.

أعادت الواقعة إلى الأذهان ما جرى تداوله قبل نحو شهرين بشأن ظهور تمساح أكبر حجمًا بقرية بير شمس المجاورة، وهو ما أثار حالة من الجدل بين الأهالي دون التوصل إلى مكانه أو العثور عليه.

تواصل الجهات المختصة متابعة الموقف، مع استمرار أعمال الفحص والتمشيط لحين التأكد من خلو المنطقة من أي تماسيح أخرى.

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