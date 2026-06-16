إعلان

الجيش الأمريكي: لا ناجي في تحطم قاذفة بي-52 الأمريكية

كتب : وكالات

04:17 ص 16/06/2026 تعديل في 04:52 ص

تحطم قاذفة بي-52 الأمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجيش الأمريكي، فجر اليوم الثلاثاء، أن المؤشرات الأولية تفيد بعدم وجود ناجين في حادث تحطم قاذفة من طراز "بي-52 ستراتوفورتريس"، التي سقطت الاثنين في ولاية كاليفورنيا بعد وقت قصير من إقلاعها خلال مهمة اختبار روتينية.

قالت قاعدة إدواردز الجوية، إن الطائرة كانت تقل 8 أشخاص عند تحطمها في الساعة 11:20 صباحا بالتوقيت المحلي، مؤكدة أن فرق الإنقاذ تواصل عملياتها في موقع الحادث، بينما باشرت السلطات تحقيقا لتحديد أسبابه.

أعلنت القاعدة إغلاق المطار وتحويل مسار جميع الرحلات المقررة للهبوط، لإتاحة المجال أمام فرق الطوارئ والاستجابة للحادث.

أظهرت مشاهد جوية مساحة واسعة متفحمة لم يتبق فيها من الطائرة سوى أجزاء متناثرة، فيما تصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان الأسود من موقع التحطم وسط انتشار مكثف لفرق الإسعاف والإطفاء.

وتعد "بي-52 ستراتوفورتريس" من أبرز القاذفات الاستراتيجية في سلاح الجو الأمريكي، إذ دخلت الخدمة في خمسينيات القرن الماضي، وتتمتع بمدى قتالي يصل إلى 16 ألف كيلومتر، مع قدرتها على حمل أسلحة تقليدية ونووية.

وشاركت القاذفة على مدى عقود في عدد من العمليات العسكرية الأميركية، وكان آخرها المهام المرتبطة بالتصعيد الأخير مع إيران، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كاليفورنيا الطائرة الأمريكية قاذفة بي-52 الجيش الأمريكي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

قطع كهربا يكشف أغرب واقعة "سرقة" بالجيزة.. الضحية "سفير أوروبي" (تفاصيل)
حوادث وقضايا

قطع كهربا يكشف أغرب واقعة "سرقة" بالجيزة.. الضحية "سفير أوروبي" (تفاصيل)
نتنياهو: كسرنا حاجز الخوف وسنُطور أسلحة "أقرب إلى الخيال"
شئون عربية و دولية

نتنياهو: كسرنا حاجز الخوف وسنُطور أسلحة "أقرب إلى الخيال"
مواصفات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2026.. اعرف عدد الأسئلة والدرجات
مدارس

مواصفات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2026.. اعرف عدد الأسئلة والدرجات

مباحث الآداب تسقط بلوجر بعد فيديوهات مثيرة للجدل لتحقيق المشاهدات
حوادث وقضايا

مباحث الآداب تسقط بلوجر بعد فيديوهات مثيرة للجدل لتحقيق المشاهدات
إبراهيم عيسى: "نظام الخبائث" أثر على سوق البيض في مصر -(فيديو)
أخبار مصر

إبراهيم عيسى: "نظام الخبائث" أثر على سوق البيض في مصر -(فيديو)

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان