سعر اليورو يتراجع مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:44 ص 01/06/2026 تعديل في 11:54 ص

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 1-6-2026، مقارنة بتعاملات الاثنين الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 60.7 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و60.93 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

بنك مصر: 60.7 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و60.93 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

بنك القاهرة: 60.7 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و60.93 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 60.69 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و60.93 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

البنك التجاري الدولي: 60.67 جنيه للشراء، بتراجع 13 قرشًا، و60.92 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

