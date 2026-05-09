إعلان

يزورها السيسي وماكرون.. مكتبة الإسكندرية أكبر مشروع ثقافي دولي لإحياء تراث الإنساني -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

01:55 م 09/05/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مكتبة الإسكندرية أكبر مشروع ثقافي دولي (1)
  • عرض 15 صورة
    مكتبة الإسكندرية أكبر مشروع ثقافي دولي (2)
  • عرض 15 صورة
    مكتبة الإسكندرية أكبر مشروع ثقافي دولي (2)_1
  • عرض 15 صورة
    مكتبة الإسكندرية أكبر مشروع ثقافي دولي (3)_1
  • عرض 15 صورة
    مكتبة الإسكندرية أكبر مشروع ثقافي دولي (4)_1
  • عرض 15 صورة
    مكتبة الإسكندرية أكبر مشروع ثقافي دولي (5)
  • عرض 15 صورة
    مكتبة الإسكندرية أكبر مشروع ثقافي دولي (4)
  • عرض 15 صورة
    مكتبة الإسكندرية أكبر مشروع ثقافي دولي (6)
  • عرض 15 صورة
    مكتبة الإسكندرية أكبر مشروع ثقافي دولي (7)
  • عرض 15 صورة
    مكتبة الإسكندرية أكبر مشروع ثقافي دولي (1)_1
  • عرض 15 صورة
    مكتبة الإسكندرية أكبر مشروع ثقافي دولي (8)
  • عرض 15 صورة
    مكتبة الإسكندرية أكبر مشروع ثقافي دولي (9)
  • عرض 15 صورة
    مكتبة الإسكندرية أكبر مشروع ثقافي دولي (5)_1
  • عرض 15 صورة
    مكتبة الإسكندرية أكبر مشروع ثقافي دولي (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشهد مكتبة الإسكندرية، اليوم، زيارة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضمن جولتهما بمدينة الإسكندرية.

وتعد المكتبة أحد أبرز الإنجازات الثقافية في العصر الحديث، باعتبارها مشروعًا مصريًا دوليًا ضخمًا استهدف إحياء المكتبة القديمة التي اندثرت عام 48 قبل الميلاد، لتصبح اليوم منارة عالمية للعلوم والثقافة.

تاريخ الإحياء من الفكرة إلى الافتتاح الرسمي

ترجع فكرة إعادة إحياء المكتبة إلى عام 1972، بناء على مقترح قدمه الدكتور مصطفى العبادي، أستاذ التاريخ القديم بجامعة الإسكندرية. وتوجت الجهود بإصدار منظمة اليونيسكو أول نداء دوليًا عام 1987 لدعم المشروع، ليتم وضع حجر الأساس في يونيو 1988.

وجرى افتتاح الصرح الثقافي رسميًا في 16 أكتوبر 2002، بعد رحلة بناء استغرقت سنوات لتصميم وتشييد المبنى على مقربة من الموقع الأصلي للمكتبة التاريخية، والذي ظل شاغرًا لقرون وكأنه محفوظ لهذا المشروع.

هندسة قرص الشمس وأكبر جدار دائري في العالم

منحت الجائزة الأولى لتصميم المكتبة لشركة "Snøhetta" النرويجية، التي صممت المبنى على هيئة قرص الشمس البازغ ليعبر عن منارة المعرفة الجديدة.

ويمثل المبنى نجاحًا هندسيًا ومعماريًا هائلًا، حيث يمتد حوالي 18 مترًا تحت مستوى البحر، ويضم أكبر جدار دائري مقوى في العالم.

وقد راعى التصميم حقيقة الزلازل المحتملة في المنطقة، خاصة بعد زلزال أكتوبر 1992 الذي تسبب في إجراء دراسات فنية مكثفة للتربة والمياه الجوفية لضمان سلامة الصرح.

التكلفة والتمويل والريادة الرقمية

بلغت تكلفة بناء المكتبة 250 مليون دولار، تحملت الحكومة المصرية نصفها وساهمت الدول والمؤسسات المانحة بالنصف الآخر.

وقد أقيمت كأول مكتبة رقمية تتبع النظم التكنولوجية الحديثة في نشر المعرفة والثقافة، وتعمل المكتبة بطاقاتها وقدراتها لتحقيق ريادة عالمية في شتى المجالات العلمية، مما جعلها رابع أكبر مكتبة فرنكوفونية في العالم، ومركزًا رئيسيًا للتفاعل بين الشعوب والحضارات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية السيسي ماكرون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

22 صورة.. نقل موقف السيدة عائشة إلى نزلة سوق الحمام من محور صلاح سالم
أخبار مصر

22 صورة.. نقل موقف السيدة عائشة إلى نزلة سوق الحمام من محور صلاح سالم
نسرين طافش تتألق بأحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها- صور
زووم

نسرين طافش تتألق بأحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها- صور

رامي صبري لـ"مصراوي":أصوات ذا فويس كيدز مش نص نص ولا منافسة مع الشامي
موسيقى

رامي صبري لـ"مصراوي":أصوات ذا فويس كيدز مش نص نص ولا منافسة مع الشامي
برلماني يطالب بخطة وطنية للحد من الولادات القيصرية غير المبررة
أخبار مصر

برلماني يطالب بخطة وطنية للحد من الولادات القيصرية غير المبررة
عيد ميلاد محمد ممدوح.. حكايته مع أزمة التنفس وعلاقته بشقيقته المخرجة
زووم

عيد ميلاد محمد ممدوح.. حكايته مع أزمة التنفس وعلاقته بشقيقته المخرجة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل- قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفيدرالية
​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة