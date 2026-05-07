لقى مسن مصرعه غرقًا، اليوم الخميس، في مياه ترعة مجاورة لأحد مصانع الطوب بعزبة غزال ناحية قرية الهمة التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ.

رصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الخميس، وصول مسن إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي جثة هامدة جراء حادث غرق في ترعة بنطاق قرية الهمة التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو بدوي بمركز بيلا.

وتبين من سجلات المستشفى أن المتوفي يدعى "علي.م.أ.ب"، 70 عامًا، ويقيم بقرية أبوبدوي التابعة لمركز بيلا فيما جرى إيداع الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه أثناء وقوف المسن عند ترعة النظام خلف مصنع الطوب بناحية عزبة غزال في نطاق قرية الهمة التابعة لمركز بيلا، سقط فيها ما أدى إلى مصرعه غرقًا.

جرى انتشال الجثة بمعرفة رجال الإنقاذ النهري، ونقلها إلى مستشفى بيلا المركزي وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين سبب وفاته إسفكسيا الغرق، وحُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.