نظمت جامعة بنها قافلة طبية متخصصة بمدرسة جاد بحيري بقرية أمياي التابعة لمركز طوخ، ضمن مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا"، وذلك في إطار دورها المجتمعي لخدمة المواطنين وتقديم الرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

رعاية وتنسيق بين الجهات المختلفة

جاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب البشري، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع، وبالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وإدارة طوخ التعليمية.

تأكيد على الدور المجتمعي للجامعة

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على استمرار إطلاق القوافل الطبية لخدمة المجتمع المحلي، من خلال تقديم خدمات طبية متميزة في مختلف التخصصات، بما يسهم في توفير الرعاية الصحية لأهالي قرى المحافظة.

فحوصات وعلاج بالمجان

وأشار الدكتور طه عاشور إلى أن القافلة استهدفت توقيع الكشف الطبي على الطلاب في تخصصات متنوعة، مع تقديم الرعاية الصحية اللازمة وصرف العلاج بالمجان للحالات المستحقة.

الكشف على 443 حالة في تخصصات مختلفة

وأوضحت الدكتورة نرمين عدلي أن القافلة قامت بالكشف على 443 حالة، شملت 101 حالة أطفال، و95 حالة روماتيزم، و127 حالة أنف وأذن، و120 حالة رمد، وذلك في إطار حرص الجامعة على وصول الخدمات الطبية إلى مستحقيها في القرى الأكثر احتياجًا.